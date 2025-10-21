Kontroverzna Albanka šeta ulicom kao od majke rođena: Rita Ora bez blama golotinjom ponovo šokirala javnost
Kontorverzna Albanka Rita Ora pokazala je bez blama i srama svoje tange u providnoj haljini bez leđa dok je uživala u glamuroznom večernjem izlasku sa Taikom Vaititijem.
Pevačica (34) i njen suprug, filmski reditelj (50), prisustvovali su žurci nakon Armanija u dvorcu Šato Marmon u Los Anđelesu. Svoj izgled je upotpunila belom providnom haljinom, u kojoj je bila gola kao od majke rođena, i zelenim šalom. Haljina je bez problema pokazala njene bele čipkaste tange i brushalter koji je bio uparen sa ovim izdanjem.
Ovo izdanje privuklo je veliku pažnju javnosti, a mnogi su rekli da koketira na granici sa vulgarnim i nepristorijnim.
Ova kontroverzna Albanka poznata je po provokativnim i često vulgarnim izdanjima, a pre svega 2 dana je podelila i fotografiju u toplesu sa drskim opisom.
"Da li sam nešto zaboravila", pisalo je u opisu fotografije na kojoj je pozirala sa rukama prekrštenim na grudima kako bi bar malo prikrila svoje gole grudi. Rita je nosila crne čizme sa špicastim vrhom i naočare za sunce.
Više ovakvih izdanja možete da pogledate u galeriji:
