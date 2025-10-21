Slušaj vest

Kontorverzna Albanka Rita Ora pokazala je bez blama i srama svoje tange u providnoj haljini bez leđa dok je uživala u glamuroznom večernjem izlasku sa Taikom Vaititijem.

Pevačica (34) i njen suprug, filmski reditelj (50), prisustvovali su žurci nakon Armanija u dvorcu Šato Marmon u Los Anđelesu. Svoj izgled je upotpunila belom providnom haljinom, u kojoj je bila gola kao od majke rođena, i zelenim šalom. Haljina je bez problema pokazala njene bele čipkaste tange i brushalter koji je bio uparen sa ovim izdanjem.

Ovo izdanje privuklo je veliku pažnju javnosti, a mnogi su rekli da koketira na granici sa vulgarnim i nepristorijnim.

Ova kontroverzna Albanka poznata je po provokativnim i često vulgarnim izdanjima, a pre svega 2 dana je podelila i fotografiju u toplesu sa drskim opisom.

Rita Ora u toplesu Foto: Printscreen/Instagram/ritaora

"Da li sam nešto zaboravila", pisalo je u opisu fotografije na kojoj je pozirala sa rukama prekrštenim na grudima kako bi bar malo prikrila svoje gole grudi. Rita je nosila crne čizme sa špicastim vrhom i naočare za sunce.

Više ovakvih izdanja možete da pogledate u galeriji:

1/13 Vidi galeriju Rita Ora skandalozna izdanja Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Andrea RENAULT / AFP / Profimedia

Bonus video: Rita Ora se ogrće srpskom zastavom