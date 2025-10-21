Aron Fajpers i Deniz Ričards na svom venčanju

Suprug Deniz Ričards, Aron Fajpers, od kog je glumica razdvojena, optužen je za četiri krivična dela nakon što je u petak priveden sudu tokom ročišta za zabranu prilaska.

Fajpers je optužen za dva krivična dela nanošenja povreda supruzi i dva krivična dela zastrašivanja svedoka silom ili pretnjom, potvrdio je Page Six. Tri od optužbi odnose se na krivična dela počinjena 17. januara 2022, dok se jedno delo nanošenja povreda supruzi odnosi na 3. maj 2022.

Deniz Ričards i Aron Fajpers Foto: Leon Bennett / Getty images / Profimedia

On tvrdi da su optužbe za nasilje lažne

Fajpers je trenutno na slobodi uz kauciju od 200.000 dolara. Njegov advokat Majkl Finlej ranije je izjavio da očekuju kako će krivična prijava biti odbačena, te da će Fajpers biti oslobođen svih optužbi.

"Kada se krivični postupak pokrene, dokazi još nisu u potpunosti predstavljeni i razmotreni", rekao je Finlej. "Krivični postupci se pokreću stalno i često se pobede. Samo zato što je slučaj pokrenut, ne znači da će uspeti."

Foto: Profimedia

"Prilično smo uvereni da smo pokazali kako su njene optužbe lažne u slučaju porodičnog nasilja koji se vodi u brakorazvodnom postupku", dodao je.

Ričards traži trajnu zabranu prilaska

Ričards, koja je više puta optužila bivšeg supruga za fizičko zlostavljanje, bila je prisutna na sudu u petak. Fajpers je u julu dobio privremenu zabranu prilaska Ričards, a ona sad traži da se ta zabrana učini trajnom.

Foto: Printscreen/Instagram

Ranije ovog meseca Ričards je svedočila da je Fajpers navodno bio nasilan prema njoj u više navrata, što se podudara s datumima njegovih novih optužbi.

Uz incident od 17. januara 2022, kada je tvrdila da je zadobila modricu ispod oka, glumica je takođe izjavila da ju je Fajpers "zgrabio i udario o betonski zid, pri čemu joj je glava udarila o njega" u drugom incidentu koji se navodno dogodio između marta i maja 2022.

Fajpers je odbacio optužbe za zlostavljanje i svedočio da se ne seća modrice ispod oka. Izvor blizak paru tvrdio je da je Ričards sama sebi nanela povredu dok je pila alkohol. "To je u skladu s njenim stalnim neiskrenostima i pokušajem da prikrije svoj problem s alkoholom", izjavio je neimenovani izvor za Daily Mail, prenosi Index.hr.

Fajpers je ranije optuživao Ričards da zloupotrebljava lekove protiv bolova i alkohol. Takođe je tvrdio da je Ričards "lako dobijala modrice", te da ju je često viđao povređenu. "Modrice bi joj se pojavljivale po rukama, razne stvari. Znala je da se udari dok kuva… padala je", svedočio je.

