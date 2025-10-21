Slušaj vest

Od kada se vratila u svoj dom iz detinjstva, na ostrvu Vankuver u Kanadi, Pamela Anderson inspiriše žene širom sveta. Osim što je počela drugačije da gleda na lepotu, pa je sve češće viđamo bez šminke, glumica je promenila i način života.

Ona se posvetila uređenju kuće u kojoj je odrasla, a bašta, e to je nešto što zaista treba da vidite.

Ljubav prema prirodi prenela je u svoje dvorište, a nakon što su mnogi pričali o tome koliko je vrt u kojem provodi dosta vremena prelep, odlučila je da otkrije tajne koje joj pomažu da ga održava urednim i cvetnim tokom cele godine.

Pamela se pridržava ovih sedam jednostavnih pravila i to ne samo u bašti, već i u životu.

U saradnji sa svojom brendom za negu kože Sonsie, Pamela je snimila inspirativan video u kojem deli najvažnije ideje o baštovanstvu. Svako pravilo je filozofsko, ali praktično, i lako se može primeniti na jesenje održavanje bašte.

Na početku videa, Pamela poetično objašnjava:

- Kažu da način na koji se brineš o nečemu oblikuje ono što to postaje. Ono što neguješ, neguje i tebe. Prenosi se i praktikuje.

Njena pravila naglašavaju vezu između baštovanstva i dobrobiti, stavljajući fokus na negovanje i strpljenje, dve ključne veštine svakog uspešnog baštovana.

Pravila baštovanstva po Pameli Anderson

- Ne "visite" nad biljkom – dajte joj ono što joj treba i ostavite je. Preterano nadgledanje ne pomaže da brže raste

- Sve tretirajte s ljubavlju – biljke to pamte

- Ne težite savršenstvu – pustite da nered postane magija

- Uvek gledajte ispod površine – tamo se dešava prava magija

- Držite se ritma – sve što želite da traje zahteva kontinuitet

- Poverujte i pustite da se razvija – u nastajanju je lepota

- Pustite da bude ono što jeste – razlike su ono što čini baštu prelepom

Osnovni alati za baštovanstvo Pamele Anderson

Da bi baštovanstvo bilo jednostavno i efikasno, pravi alati su ključ. Od kvalitetnih makaza za orezivanje do pouzdane kante za zalivanje, pravi pribor može potpuno promeniti tvoj rad u bašti.

Pamela nam pokazuje da baštovanstvo nije samo rad, to je način života: strpljenje, ljubav i poštovanje prema svemu što raste.

