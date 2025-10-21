Slušaj vest

Roker Ian Votkins (48) preminuo nakon napada u zatvoru, gde je služio kaznu od 29 godina zbog višestrukih seksualnih dela, uključujući teške zločine nad malom decom i bebama. Sada su uhapšena dvojica muškaraca zbog sumnje da su učestvovali u njegovom ubistvu.

Dvojica muškaraca starosti 23 i 39 godina uhapšeni su zbog sumnje da su učestvovali u zaveri za ubistvo bivšeg pevača benda Lostprophets, Iana Votkinsa.

Prema saopštenju policije Zapadnog Jorkšira, muškarci su uhapšeni u zatvoru HMP Wakefield, u kojem se Votkins nalazio pre smrti. Oni se nalaze u policijskom pritvoru, a biće ispitani pre nego što budu pušteni uz kauciju i vraćeni u zatvor, dok istraga i dalje traje.

Ian Votkins Foto: jason havord / Avalon / Profimedia

Istraga se nastavlja

"Opsežna istraga povodom ubistva Ijana Votkinsa je i dalje u toku, a ova hapšenja su njen deo“, izjavio je DCI Džejms Entvisl iz tima za ubistva i teške zločine.

"Votkinsova porodica se redovno obaveštava o toku istrage. Ipak, ne očekujemo značajnije pomake u ovom trenutku“, dodao je on.

Prethodno već podignute optužnice

Ova hapšenja dolaze nešto više od nedelju dana nakon što su Rašid Gedel (25) i Semjuel Dodsfort (43) optuženi za ubistvo u vezi sa Votkinsovom smrću u zatvoru HMP Wakefield 11. oktobra.

Hitne službe su pozvane u zatvor tog dana nakon što je velški muzičar napadnut nožem. Proglašen je mrtvim na licu mesta.

Ranije napadi u zatvoru

Nakon incidenta, portparol zatvorske službe rekao je za BBC da su „svesni incidenta u zatvoru“, ali da „ne mogu davati dodatne komentare dok je policijska istraga u toku.“

Ovo nije bio prvi put da je Votkins napadnut u zatvoru već je bio izboden i držan kao talac u avgustu 2023. godine, ali tada je zadobio lakše povrede, prema pisanju The Guardian-a.

Ian Votkins Foto: South Wales Police / PA Images / Profimedia

Votkinsov pad sa vrha

Votkins je ranije bio frontmen benda Lostprophets, velškog rok benda koji je 2006. godine zauzeo vrhove top-lista u Ujedinjenom Kraljevstvu svojim trećim albumom Liberation Transmission.

Međutim, 2013. godine priznao je krivicu za 13 optužbi, uključujući zaveru za silovanje deteta, tri slučaja seksualnog napada nad decom, sedam tačaka koje se odnose na pravljenje ili posedovanje nepristojnih slika dece i jednu tačku za posedovanje ekstremne pornografije koja uključuje seksualni čin sa životinjom.

Pokušao je da se žali na visinu zatvorske kazne, ali je britanski sud odbio njegovu žalbu 2014. godine.