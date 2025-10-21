Slušaj vest

Manekenka i voditeljka Kristin Mekginis prošetala je crvenim tepihom u veoma provokativnoj haljini. Gornji deo je u vidi korseta i to veoma plitko sečen te njene bujne obline umalo nisu izvirile napolje naočigled brojnih paparaca.

Kristin je zavodljivo pozirala, a svi su očekivali samo taj trenutak kada će doći do ekcesa. Međutim, haljina je uspela da izdrži ovaj "izazov",

Kristin Mekginis na crvenom tepihu Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

 Borba sa autizmom

Manekenki Kristin Mekginis dijagnostikovan je autizam 2020. godine, a ona je rekla kako je preživela tešku traumu jer joj ovaj razvojni poremećaj "nije ustanovljen u mladosti", te je to silno uticalo na nju.

Ona je rekla da se dugo molila da se narednog jutra ne probudu, te da su joj život više puta spasili brat i sestra, i nesvesni toga da je nameravala da se ubije.

"Moj rani tinejdžerski period bio je veoma težak. Godinama sam imala misli: ‘Samo ne želim da se probudim više’ Molila sam se svako veče da se ujutru ne probudim" rekla je ona jednom prilikom.

