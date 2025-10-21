Slušaj vest

Ana Ivanović u poslednje vreme veoma je aktivna na društvenim mežama te često deli zanimljive detalje iz svog života sa brojnim pratiocima koje ima iako je u sportskoj penziji. Sada je novim fotografijama priukla mnogo pažnje.

Na njima je Ana samo u bademantilu, potpino prirodnog lica bez grama šminke. Njena lepota došla je do izražaja, a pohvalni komentari nisu izostali:

"Prisećajući se najneverovatnijeg tretmana lica ikada, jednostavno sam morala da podelim ove slike sa vama" napisala je Ana.

Ana Ivanović gasi svoj brend

Brend Ane Ivanović će biti povučen iz prodaje, a od novembra 2025. godine proizvodi više neće biti dostupni ni putem interneta.

Iako se očekivalo da će Ana nastaviti da razvija svoj biznis u oblasti prirodne kozmetike, iznenadna odluka o zatvaranju brenda iznenadila je mnoge njene fanove i korisnike proizvoda.

Ana Ivanović kozmetika lansirana je s idejom negovanja prirodne lepote i zdravlja kože, a brend je stekao značajnu pažnju na domaćem i stranom tržištu. Ipak, čini se da Ana trenutno bira mirniji tempo života i povlačenje iz poslovne sfere.