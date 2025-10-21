Slušaj vest

Ana Ivanović u poslednje vreme veoma je aktivna na društvenim mežama te često deli zanimljive detalje iz svog života sa brojnim pratiocima koje ima iako je u sportskoj penziji. Sada je novim fotografijama priukla mnogo pažnje.

Na njima je Ana samo u bademantilu, potpino prirodnog lica bez grama šminke. Njena lepota došla je do izražaja, a pohvalni komentari nisu izostali:

"Prisećajući se najneverovatnijeg tretmana lica ikada, jednostavno sam morala da podelim ove slike sa vama" napisala je Ana.

Ana Ivanović gasi svoj brend

Brend Ane Ivanović će biti povučen iz prodaje, a od novembra 2025. godine proizvodi više neće biti dostupni ni putem interneta.

Iako se očekivalo da će Ana nastaviti da razvija svoj biznis u oblasti prirodne kozmetike, iznenadna odluka o zatvaranju brenda iznenadila je mnoge njene fanove i korisnike proizvoda.

Ana Ivanović na reviji Victoria's Secret Foto: printscreen/instagram/anaivanovic, Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ana Ivanović kozmetika lansirana je s idejom negovanja prirodne lepote i zdravlja kože, a brend je stekao značajnu pažnju na domaćem i stranom tržištu. Ipak, čini se da Ana trenutno bira mirniji tempo života i povlačenje iz poslovne sfere.

Ne propustitePop kultura"Uvek ostani kakav jesi, obožavam te": Ana Ivanović nije skrivala emocije zbog posebnog datuma u njenom životu
Ana Ivanović
Pop kulturaAna Ivanović blistala na reviji Victoria's Secret: U uskoj haljini sa golim stomakom bila je spremna za pistu, a tek kadrovi...
Ana Ivanović na reviji Victoria's Secret
Pop kulturaBrat Bastijana Švajnštajgera kolima je usmrtio devojčicu: Godinama nakon nesreće odlazio je u crkvu kako bi pronašao mir, a Ani je bio velika podrška
Tobijas Švajnštajger.jpg
Pop kulturaEvo kako izgledaju deca Ane Ivanović! Sinovi naše teniserke su preslatki i jako liče na Švajnija! FOTO
ana-i-svajni-sa-decom0730801446.jpg

Ana Ivanović Victorias Secret Izvor: instagram/anaivanovic