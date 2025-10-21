Slušaj vest

Brat i snaja pokojne Virdžinije Đufre jedva su zadržali suze u emisiji "This Morning" dok su se obratili javnosti s potresnim apelom da kraljevska porodica ponovo otvori istragu o princu Endrjuu. Nastupili su neposredno nakon objavljivanja njene potresne autobiografije „Nobody’s Girl”.

Skaj i Amanda Roberts uključili su se uživo iz Colorado Springsa, gde su sa voditeljima razgovarali o knjizi koja je uzdrmala svet.

Knjiga koja otkriva bol i snagu

Autobiografija Nobody’s Girl, objavljena u utorak, govori o zlostavljanju koje je Virdžinija trpela od strane Džefrija Epstajna i njegove tadašnje devojke Gilejn Maksvel (63), ali i o njenim tvrdnjama da je bila seksualno trgovana princu Endrjuu (65) – što on negira.

Virdžinija je 2021. godine podnela građansku tužbu protiv princa, u kojoj ga je optužila za tri slučaja seksualnog napada. Iako je sve negirao, 2022. godine postignuto je poverljivo vansudsko poravnanje.

Tragično, u aprilu ove godine Virdžinija je pronađena mrtva u svom domu u zapadnoj Australiji.

Virdžinija Đufre Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Bilo je bolno držati knjigu u ruci, a nje više nema“

Na pitanje voditeljke kako su se osećali kada su prvi put pročitali knjigu, Amanda je jedva uspela da izgovori rečenice kroz suze.

"To je teško pitanje... Znali smo o čemu piše, jer smo mnogo puta razgovarali s njom dok je radila na rukopisu. Ali držati tu knjigu u ruci, znajući da je više nema to je bilo posebno bolno.“

Amanda je istakla da je knjiga, uprkos teškim temama, puna života i sećanja koja su oživela duh njihove sestre.

"Bilo je to teško i teško štivo, naravno, ali i puno lepih trenutaka koji pokazuju ko je Virginia zaista bila njenu osobenost, smisao za humor i ljubav prema muzici. U pojedinim delovima sam imala osećaj kao da čujem njen glas kako dolazi sa stranica. I onda dođe taj osećaj praznine, želja da je možemo zagrliti i reći joj koliko je ovo divno napisala. Toliko pomešanih emocija... Ovo je zaista trag njenog nasleđa, otisak njenog bića. Ponosni smo na nju.“

Ponosni smo što je govorila svoju istinu

Skaj je dodao da su oboje neizmerno ponosni na Virginiju i njenu hrabrost.

"Kao što je Amanda rekla, ponosni smo što je govorila svoju istinu. Knjiga je sirova, prepuna intimnih detalja koje deli s čitaocima, i zbog toga mislim da je sada mnogo teže bilo kome ko je bio umešan da dovodi njenu priču u pitanje.“