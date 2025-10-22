Princ Vilijam odlučio ko neće biti na njegovom krunisanju

Princ od Velsa, Vilijam, uveliko priprema teren za novu fazu britanske monarhije – onu u kojoj nema mesta začlanove porodice čiji su postupci bacili senku na ugled Krune.

Kako prenosi "Sandej Tajms", Vilijam je čvrsto rešen da trajno udalji svog strica, princa Endrua, iz svih kraljevskih aktivnosti, uključujući i sopstvenu buduću ceremoniju krunisanja.

Kraj za bivšeg vojvodu od Jorka

Princ Endru, mlađi brat kralja Čarlsa Trećeg, već godinama se nalazi u središtu javne osude zbog povezanosti sa Džefrijem Epstajnom, čovekom optuženim za trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje. Uprkos njegovim tvrdnjama da je nevin, optužbe koje je iznela Virdžinija Đufre ozbiljno su narušile njegov ugled. Slučaj je zaključen vansudskim poravnanjem 2022. godine, koje je navodno iznosilo oko 12 miliona dolara.

Zbog težine optužbi, kralj Čarls je 2022. godine oduzeo Endruu sve vojvode i počasne titule, a kako izvori navode, Vilijam je tada bio konsultovan, ali nije bio zadovoljan polovičnim rešenjem.

Bez kompromisa – nova pravila u dvoru

Princ Vilijam navodno ne želi da iko čiji je ugled okrnjen bude deo javnog života monarhije. On smatra da bi čak i prisustvo princa Endrua na zvaničnim događajima bilo "veliki rizik po reputaciju" kraljevske porodice.

- Princ Vilijam vidi princa Endrua kao pretnju i mrlju za monarhiju. Odlučan je da ga drži podalje od bilo kog kraljevskog događaja, uključujući i sopstveno krunisanje, izjavio je jedan od izvora bliskih porodici za britanske medije.

U fokusu i Sara Ferguson

Slična sudbina, kako se navodi, čeka i Saru Ferguson, bivšu suprugu princa Endrua. Iako više nisu u braku, Sara je nastavila da ga javno podržava, što nije dobro primljeno unutar dvorca. Budući kralj navodno želi da se i ona povuče iz svih zvaničnih dešavanja koja uključuju monarhiju.

Novi skandal dodatno otežava položaj princa Endrua

U medijima su se nedavno pojavile informacije o tome da se istražuje još jedan incident iz 2011. godine. Tada je, navodno, princ Endru tražio od svojih telohranitelja da pribave poverljive informacije o Virdžiniji Đufre. Skandal je ponovo dospeo u centar pažnje javnosti nakon što je Đufre preminula u aprilu 2025. godine, u 41. godini.

Vilijamova vizija moderne monarhije

Vilijam, koji već godinama gradi imidž savremenog i odgovornog naslednika prestola, smatra da je krajnje vreme da monarhija pokaže nultu toleranciju prema svakom obliku kompromisa sa etičkim vrednostima. Njegov cilj je jasan – povratak poverenja javnosti kroz jasan moralni kompas.

- Za princa Vilijama, prioritet je kredibilitet Krune. Ne radi se samo o ličnom skandalu, već i o imidžu institucije, ocenio je kraljevski analitičar za "Pejdž Siks".

Presedan u istoriji britanske monarhije

Ukoliko odluka princa Vilijama postane zvanična, princ Endru bi postao prvi član kraljevske porodice koji je otvoreno isključen sa krunisanja budućeg monarha – što bi predstavljalo istorijski presedan. Na taj način, budući kralj jasno šalje poruku da za obnavljanje ugleda institucije nije važna krvna veza, već lična odgovornost i moralna čistota.

