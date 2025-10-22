Slušaj vest

Bivši izvršni direktor Gugla, Erik Šmit, našao se u centru skandala nakon što ga je bivša partnerka, Mišel Riter, optužila za proganjanje, psihičko zlostavljanje i postavljanje sistema digitalnog nadzora kojim je, kako tvrdi, kontrolisao svaki segment njenog života.

Erik Šmit suočen je s optužbama bivše devojke Mišel Riter da ju je proganjao i špijunirao Foto: Blondet Eliot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema pisanju Njujork posta, sukob između bivših partnera prerastao je u sudski proces ispunjen optužbama za uznemiravanje, finansijske sporove i neuspeh zajedničkog startapa iz oblasti veštačke inteligencije.

Riter, koja je s Šmitom imala povremenu vezu dok je on još bio u braku sa suprugom Vendi, prošle godine je zatražila privremenu zabranu prilaska. U dokumentima je navela da je Šmit koristio svoje znanje i tehničku moć da nadzire njene privatne razgovore i ograniči joj pristup poslovnim i finansijskim resursima.

„Molim vas da uzmete u obzir Erikovu tehničku stručnost. Bukvalno ne mogu da obavim ni jedan privatni poziv niti da pošaljem mejl bez nadzora“, navela je Mišel u prijavi.

Prema istom izvoru, početkom decembra 2024. godine bivši par postigao je pismeni dogovor po kojem je Šmit trebalo da joj isplati „značajnu sumu novca“. Detalji tog sporazuma ostali su poverljivi. Samo nedelju dana kasnije Riter je podnela i zahtev za zabranu zbog porodičnog nasilja, ali ga je povukla tri nedelje kasnije, nakon što su, kako se navodi, postigli novi dogovor.

Spor oko kompanije i pokušaj ućutkivanja

Erik Šmit sa suprugom Vendi Foto: Jeffrey Mayer / Alamy / Profimedia

Riter tvrdi da ju je Šmit zaključao sa sajta njenog startapa „Steel Perlot“, u koji je prethodno uložio čak 100 miliona dolara. Takođe ga optužuje da je tražio da potpiše zabranu govora o seksualnom uznemiravanju i da napiše lažnu izjavu kojom bi negirala da je do bilo kakvog napada došlo.

Šmitov pravni tim, koji predvodi poznata advokatica Patricia Glejzer (Patricia Glaser) iz Los Anđelesa, nazvao je ove optužbe „potpuno neosnovanim“ i podneo zahtev da se veći deo sudske dokumentacije zapečati. Sud bi trebalo da održi saslušanje u decembru.

Luksuzna vila i život pod istim krovom

Sudski spisi pokazuju da je Mišel tokom veze živela u Šmitovoj luksuznoj vili u Bel Eru, kupljenoj za 61 milion dolara od porodice Hilton. Vila od 1.400 kvadrata, sa čak 13 spavaćih soba, bila je uređena u klasičnom holivudskom stilu i uključivala je detalje koje je Mišel dodala – crveni kauč u obliku usana, vitrine s gitarama i šareni neonski natpis „Love“ koji su poneli sa festivala Burning Man.

Mišel Riter optužila bivšeg direktora Gugla za uznemiravanje i proganjanje Foto: Mark Von Holden / Shutterstock Editorial / Profimedia

U podnesku sudu, Riter je zatražila isključivo pravo korišćenja vile i zaštitu za svog nemačkog ovčara Henrija. Prema pisanju portala The Information, ona je i dalje živela u toj kući u avgustu 2024. godine. Konačno ročište pred Vrhovnim sudom okruga Los Anđeles zakazano je za decembar.

