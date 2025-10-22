Slušaj vest

Kim Kardašijanobeležila je svoj 45. rođendan u Parizu 21. oktobra 2025. godine nizom raskošnih modnih izdanja koja su oduševila ljubitelje visoke mode i pokazala da je i dalje modna ikona bez konkurencije.

Nakon svečane premijere svoje nove serije „All’s Fair“, Kim je slavlje nastavila u legendarnom kabare klubu Crazy Horse, poznatom po glamuroznoj publici i kultnim nastupima. Upravo tamo je priredila modni trenutak za pamćenje – pojavila se u zlatnom korsetu iz kolekcije Aleksandra Mekvina napravljenog za modnu kuću Živanši iz 1997. godine.

Pogledajte ovo luksuzno izdanje u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Kim Kardašijan u zlatnom korsetu Aleksandra Mekvina iz 1997. godine tokom proslave svog 45. rođendana u Parizu. Foto: Vendetta dailly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zlatna boginja Pariza

Za rođendansko veče Kim je odabrala model 28 iz kolekcije Proleće–leto 1997. – „Potraga za zlatnim runom“, remek-delo visoke mode koje spaja dramu, umetnost i eleganciju devedesetih.

Ovaj bajkoviti ansambl činili su asimetrični zlatni korset koji je naglasio njenu figuru i prozračna suknja od tila sa zlatnim detaljima, uz diskretne bele tonove koji su dodatno istakli njenu siluetu.

Kim je izgled upotpunila zlatnim sandalama sa kaišićima i zategnutom punđom, dok je šminka pratila luksuzan ton večeri – naglašene oči, blago rumeni obrazi i ruž u nežnoj roze nijansi učinili su da izgleda poput savremene grčke boginje.

Modna elegancija i filmski uspeh

Kim Kardašijan na premijeri „All’s Fair“ u Parizu je nosila plavu Dior haljinu iz kolekcije Proleće–leto 2000, delo dizajnera Džona Galjana. Foto: Lionel Guericolas / Starface / imago stock&people / Profimedia

Samo dan ranije, na premijeri „All’s Fair“ u Parizu, Kim je nosila još jedno istorijsko modno izdanje – plavu Dior haljinu iz kolekcije Proleće–leto 2000, delo dizajnera Džona Galjana.

Baš kao i na premijeri u Los Anđelesu 16. oktobra, uz nju je bila i majka Kris Džener, koja ne propušta nijedan trenutak njenih glamuroznih nastupa na crvenom tepihu.

