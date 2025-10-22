Miloš Biković i njegov sin Vasilije na plaži na Maldivima gledaju zalazak sunca.

Slušaj vest

Glumac Miloš Biković, koji je u braku sa Ivanom Malić, prošle godine postao je otac jednog dečaka, kojem su dali ime Vasilije, a mnogi ga smatraju jednim od najskladnijih parova javne scene. Iako retko zajedno nastupaju na događajima — jer Ivana nije javna ličnost, a Miloša poslednjih meseci retko viđamo — par sada uživa u porodičnom odmoru.

Biković je sa Maldiva podelio seriju nežnih fotografija sa sinom, na kojima mališan uživa u igri na pesku. Glumac je pored kadrova ostavio i emotivan komentar u kome je iskazao žaljenje što njegov naslednik verovatno neće pamtiti ove trenutke.

Pogledajte u galeriji emotivne trenutke:

1/5 Vidi galeriju Miloš Biković i njegov sin Vasilije na plaži na Maldivima gledaju zalazak sunca. Foto: Pritnscreen/Instagram/bikovic

„Šteta što se ovoga verovatno nećeš sećati. Ali ostaće u tebi kao osećaj. Nešto svetlo. Nešto lepo,“ napisao je Biković uz objavu.

Na fotografijama se vidi kako otac i sin posmatraju spektakularan zalazak sunca, igraju se na obali i upijaju miran prizor Maldiva.

"Detetu lud otac ne treba"

U razgovoru za ruske medije, Miloš je ranije otvoreno govorio o ravnoteži između profesionalnog života i porodice:

„Planiram da maltretiram porodicu avionom tamo-amo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da odsad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans.“

Foto: Pritnscreen/Instagram/bikovic

Podsećamo, Miloš i Ivana javno su se prvi put pojavili zajedno na premijeri filma „Južni vetar 2“ 2021. godine — gde su privukli veliku pažnju prisutnih. Njihova veza, kako se navodi, započela je tokom avgusta 2020. godine.

Bonus video: Biković stigao u porodilište po sina