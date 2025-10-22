Slušaj vest

Preminuo je najveći grčki kantautor, Dionis Savopulos, u 81. godini, nakon bolničkog lečenja.

Dionis Savopulos, koji se smatra najvećim umetnikom svog zanata, rođen je u Solunu 2. decembra 1944. godine, a poreklom je bio iz Konstantinopolja i Plovdiva.

Godine 1963. preselio se u Atinu i napustio Pravni fakultet u Solunu kako bi se posvetio muzici, uspevši da postigne veliki uspeh već od prvih dana kao muzičar i ubrzo je postao veoma popularan u Grčkoj, ali i u inostranstvu.

Karijeru je započeo 1964. godine i bio je politički aktivan tokom cele svoje muzičke karijere, nastupajući u noćnim klubovima, između ostalih, sa Marijom Faranduri i Manosom Loizosom, dok je tokom hunte dva puta zatvaran zbog svojih političkih uverenja, u avgustu i septembru 1967. godine.

Bio je oženjen Aspasijom Arapidu (poznatom njegovoj publici po nadimku Aspa, iz njegovih pesama i predstava) i dobili su dva sina, Kornilia i Romana, i dva unuka, Dionisa i Andreu.

Diskografski je objavio 14 ciklusa pesama, kao i žive snimke šest svojih koncerata i predstava. Bio je zatvoren i mučen od strane hunte 1967. godine. Održavao je koncerte u Grčkoj i širom sveta. Pisao je muziku za predstave u pozorištima u Atini i u Epidauru, kao i za film.

(Kurir.rs/ Telegraf/ lifo.gr)

