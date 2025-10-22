Slušaj vest

Čak i sada, nedeljama nakon što je Nikol Kidmanpodnela zahtev za razvod od Kita Urbana, ona bi bila spremna da pređe preko svega. "Vratila bi mu se za tren oka", kaže izvor blizak Kidmanovoj.

Bliski prijatelji slavne glumice veruju da do trenutka kada je TMZ objavio vest o razdvajanju para 30. septembra, Kit nije doneo odluku koja se tiče njihovog braka. U to vreme, pak, Nikol je bila zaslepljena raskidom i podnela je papire za razvod, navodeći "nepomirljive razlike".

I dok se šuška da se Urban zaljubio u daleko mlađu nakon razdvajanja od supruge, prijatelji Nikol Kidman traže potvrdu te informacije, uvereni da stvari nisu baš onakve kakvim se čine na prvi pogled.

"Bilo je mnogo ljubavi između njih dvoje i možda se neće razvesti, ali sada svako živi u svom svetu u kom nema mesta za onog drugog. Kit i Nikol su zajedno decenijama i postoji šansa da se pomire", tvrdi izvor blizak glumici.

Kad su se prvi put pojavili natpisi o razvodu zbog navodnog manjka intimnosti između njih dvoje, više izvora je tvrdilo da su Nikol i Kit živeli odvojeno nekoliko meseci. Bili su u braku 19 godina i imaju dve ćerke - Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Nikol takođe ima dvoje odrasle dece usvojene tokom njenog prvog braka sa glumcem Tomom Kruzom - Izabelu i Konor.

Kita Urbana već povezuju sa 25-godišnjom kantri zvezdom Megi Bo, kao i pevačicom Kelsi Balerini (32). Međutim, insajderi insistiraju da su ta druženja strogo profesionalna, a u slučaju Megi čini se da su tračevi pogrešni, jer ona već ima dečka.

Nekoliko dana nakon što je razvod Nikol Kidman i Kita Urbana dospeo u javnost, i to navodno na njegovu inicijativu, glumica je viđena kako je teši njena mlađa sestra Antonia u Nešvilu, gradu u kom njena porodica ima kuću i gde je i podnela papire za razvod.

(Kurir.rs/Žena.rs)

