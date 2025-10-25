Slušaj vest

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan počastila se za svoj 45. rođendan skupocenom kupovinom - vilom koja se nalazi odmah do njenog imanja u Južnoj Kaliforniji. Za novo proširenje svog poseda u blizini Los Anđelesa izdvojila je čak 7 miliona dolara.

U galeriji pogledajte kako je Kim Kardašijan proslavila 45. rođendan u Parizu:

1/6 Vidi galeriju Kim Kardašijan u zlatnom korsetu Aleksandra Mekvina iz 1997. godine tokom proslave svog 45. rođendana u Parizu. Foto: Vendetta dailly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema pisanju portala TMZ, nova kuća prostire se na 460 kvadratnih metara i ima četiri spavaće sobe i pet kupatila. Opremljena je kaminima, spa centrom i nudi neverovatan pogled, a u blizini se nalaze i staze za jahanje.

Proširenje usred renovacije

Ova kupovina dolazi u vreme dok se njen glavni dom renovira. Iako su internetom kružile glasine da je obnova povezana s košarkaškim igralištem koje je navodno kupila za bivšeg supruga Kanjea Vesta, mediji navode da to nije istina.

Prema procenama časopisa "Architectural Digest", vrednost svih nekretnina u vlasništvu Kim Kardašijan premašuje 100 miliona dolara.

