Slušaj vest

Na ovogodišnjem takmičenju Miss Grand International 2025 dogodio se nezgodan trenutak koji je privukao pažnju publike širom sveta.

Tokom proglašenja finalistkinja, predstavnica Paname Isamar Herera doživela je nesporazum koji je završio viralno.

Sve je počelo u trenutku kada je voditelj krenuo da objavi ime sledeće takmičarke koja prolazi u finale. „Čestitke…“, rekao je, nakon čega je usledila kratka tišina. U tom trenutku Isamar je, misleći da je prozvana, ponosno zakoračila ka prednjem delu bine.

Trenutak zabune pred kamerama

Sa osmehom na licu i podignutim rukama, Herera je stala pored ostalih kandidatkinja i počela da pozira pred kamerama. Publika je aplaudirala, ali je ubrzo usledio hladan tuš - ispostavilo se da je voditelj zapravo prozvao Sesiliju Romero, predstavnicu Paragvaja.

„Izvinjavam se, ja sam zvao Mis Grand Paragvaj“, rekao je, dok se Herera, vidljivo zbunjena, polako vraćala na svoje mesto. Da bi ublažila situaciju, voditeljka je dodala: „U sali je ogromna buka, puna je fanova iz celog sveta.“

Podrška na društvenim mrežama

Uprkos nelagodnosti, ovaj trenutak je Isamaru doneo neočekivanu podršku. Video incidenta ubrzo je preplavio društvene mreže, a na njenom Instagram profilu, koji ima više od 21.000 pratilaca, pojavili su se brojni komentari podrške.

„Ja sam iz Paragvaja i žao mi je zbog svega. Bila si prelepa i zaslužila si finale“, napisao je jedan korisnik.

„Siguran sam da ćeš se smejati ovome za nekoliko godina. Budi ponosna na sebe“, dodao je drugi.

Isamar je pokazala dostojanstvo i smirenost

Nakon takmičenja, Herera je pokazala zrelost i sportski duh.



„Ovakve stvari se dešavaju. Bila je to greška, ali takmičenje je takmičenje. Važno je znati kako izgubiti dostojanstveno i priznati pobedu drugima“, rekla je Isamar.

Nova Mis Grand Internašonal 2025

Titulu Mis Grand Internašonal 2025 ponela je Ema Tiglao sa Filipina, koja je oduševila žiri i publiku svojom elegancijom i samopouzdanjem.

Bonus video: Ankica Živković, misica