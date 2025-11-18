Slušaj vest

Bivši izvršni direktor Gugla Erik Šmit (70) našao se na meti optužbi za uhođenje, koje je protiv njega izrekla njegova bivša i znatno mlađa partnerka. Ionako kontroverzna veza oženjenog milijardra postala je još bizarnija.

Tajkuna Erika Šmita bivša ljubavnica optužuje za uhođenje, zlostavljanje i "toksičnu muževnost" prema sudskim dokumentima iz decembra 2024. kada je tražila zabranu prilaska zbog porodičnog nasilja.

Mišel Riter podnela je optužbu 11. decembra, samo nedelju dana nakon što je sa bivšim postigla dogovor da joj ispalti značajnu sumu novca, piše NYP. Povukla je optužbu šestog januara posle nove nagodbe.

Erik Šmit sa suprugom Vendi Foto: Jeffrey Mayer / Alamy / Profimedia

Riter (31) je vezu sa Šmitom (70) počela 2021. Milijarder je pomogao finasiranje njenog startapa za veštačku inteligenciju Steel Perlot sa 100 miliona dolara. Rastali su se u maju 2024.

Erik Šmit je od 1980. u braku sa Vendi Šmit, sa kojom ima ćerke Vendi (39) i Alison (35). Pisalo se ranije da je ovaj tajkun u "otvorenoj bračnoj zajednici", za šta ima i dokaza, poput veze sa Mišel Riter, ali i romanse sa Aleksandrom Dusberg, sa kojom je raskinuo 2019. Ona je tada imala 32, a on 64 godine. Pre vesti o krahu veze viđena je sa prstenom za koji se sumnjalo da je onaj verenički.

Šmit težak 30,4 milijarde dolara, prema Forbosovoj proceni, uopšte se ni ne trudi da sakrije vanbračne izlete. I dok bi neki pomislili da veza sa bogatašem ovog ranga donosi brojne privilegije, Mišel Riter tvrdi da takav odnos ima skupu cenu.

Mišel Riter Foto: Mark Von Holden / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njenim rečima, Šmit je iskoristio svoju moć u svetu modernih tehnologija kako bi joj zabranio da pristupi sajtu svoje starta platforme. U tužbi se navodi da ju je stavio pod „apsolutni digitalni sistem nadzora“.

„Doslovno ne mogu da obavim privatni telefonski poziv ili pošaljem privatni imejl bez nadzora“, tvrdi i napominje: „Moj bivši partner je izuzetno moćan i sposoban pa je koristio sva sredstva kako bi me sprečio da dobijem pristup sigurnim podacima, uređajima, finansijama ili poslovima ili da jednostavno živim svoj život u miru".

Mišel Riter kaže da joj je Šmit tražio da pristane na zabranu objavljivanja informacija o tužbi za seksualni napad ili uznemiravanje i tražio od nje da da potpiše lažnu izjavu da se nikada nije desilo sve ono izneto u tom dokumentu.

Tražila je zaštitu i za svog psa, nemačkog ovčara po imenu Henri i pristup Šmitovoj vili u Los Anđelesu, gde je ranije živela.

Šmitovi advokati naveli su da su sve njene optužbe lažne i očigledna zloupotreba pravosudnog sistema.

Erik Šmit suočen je s optužbama bivše devojke Mišel Riter da ju je proganjao i špijunirao Foto: Blondet Eliot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon nagodbe od šestog januara Mišel je pristala da se povuče zabrana prilaska određena Šmitu, ali sada tvrdi da tajkun nije ispoštovao pravila tog dogovora i da želi da uništi njene finansije jer ona nema novca za sudske troškove od 75.000 dolara u tekućem arbitražnom postupku. Ročište je zakazano za 4. decembar u Los Anđelesu.

Erik Šmit se redovno pojavljuje sa suprugom na gala događajima. Sudeći po tim fotografijama, njoj nimalo ne smeta njegov način života i njegove preljube. Pojavili su se zajedno samo mesec dana pre nego što je ljubavnica podnela tužbu, ali i u junu ove godine.

Milijarder se viđao u javnosti i sa Mišel Riter, koju je takođe vodio na glamurozne proslave, ali i na luksuzna putovanja privatnim avionom, što su paparaci zabaležili.

Mnogi se čude braku kakav imaju Erik i Vendi Šmit pa se pitaju da li razvod blokira čuvanje bogatstva koje bi se raspršilo ukoliko bi se rastali.

