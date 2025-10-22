Slušaj vest

Na jednom od prestoničkih događaja, pažnju prisutnih privukle su tri dame sa domaće glumačke scene – Nataša Ninković, Nina Janković i Jelisaveta Orašanin. Njihovo prisustvo nije prošlo nezapaženo – gotovo svi su se okretali za njima.

U duhu večeri, sve tri glumice ponele su elegantne, ali i zavodljive toalete. Nina i Jelisaveta odlučile su se za klasične crne haljine koje su savršeno naglasile njihove figure, dok je Nataša nosila haljinu u svetlim tonovima, s dubokim dekolteom koji je privukao mnoge poglede.

Jelisaveta Orašanin i Nina Janković u provodu

Na društvenim mrežama osvanule su njihove zajedničke fotografije, a komentari su se nizali:

"Ne zna se koja je lepša", pisali su mnogi, diveći se njihovom izgledu i stilu.

Povratak iz Pariza sa puno emocija

Osim što blista na crvenom tepihu, Nataša Ninković je prethodnih dana uživala u porodičnim trenucima u Francuskoj, tačnije u Parizu. Tamo je boravila kod svog sina Matije, koji je upravo diplomirao na prestižnoj poslovnoj školi HEC Pariz.

Glumica je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila delove te posete – od obilazaka poznatih muzeja, preko šetnji po pariskim ulicama, do večera u restoranima uz vino i specijalitete francuske kuhinje.

- Uživali smo u svakom trenutku. Bila sam ponosna i zahvalna, napisala je Nataša uz jednu od objava sa sinom.

Lepota, stil i uspeh u jednoj večeri

Bilo da se radi o svetlima reflektora na crvenom tepihu ili intimnim trenucima u krugu porodice, ove glumice pokazuju da uspeh, elegancija i iskrena emocija mogu da idu ruku pod ruku. Njihova pojava i ponašanje, i na događaju i van njega, samo su još jednom potvrdili zašto ih publika neprestano voli i prati.

