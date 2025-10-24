Slušaj vest

Pop ikona Rijana(37) pretrpela je ogroman finansijski gubitak nakon neuspelog modnog projekta s luksuznim brendom Luj Viton. Prema izveštajima njene britanske kompanije Denim UK Holdings, pevačica je izgubila čak 36 miliona dolara zbog propasti modne linije Fenty, pokrenute 2019. godine, prenosi Daily Mail.

Rijana je lansirala Fenty u saradnji s francuskim modnim gigantom LVMH, ali projekat je ugašen 2021 - navodno zbog pandemije i ograničenja putovanja koja su joj onemogućila da lično nadgleda rad ateljea u Parizu i italijanskih modnih kuća.

U galeriji pogledajte kako je Rijana pozirala u Fenty donjem vešu:

1/5 Vidi galeriju Rijana pozirala u nikad manjim tangama i sa velom na glavi Foto: Savage x Fenty / Planet / Profimedia

Kada je projekat pokrenut, otkriveno je da je Rijana uložila gotovo 30 miliona evra, dok je LVMH investirao sličan iznos. Kompanija koja je upravljala brendom nosila je naziv Project Loud France, u čast Rijaninog petog albuma "Loud".

Uprkos ličnom bogatstvu procenjenom na 1,4 milijarde dolara, Rijana je putem svoje britanske kompanije imala udeo od 49,99 odsto. Međutim, 2021. godine ona i LVMH doneli su zajedničku odluku o gašenju modnog dela biznisa i preusmeravanju fokusa na uspešnije segmente - kozmetiku i donji veš.

"LVMH i Rijana potvrđuju zajedničku ambiciju da se fokusiraju na dugoročni razvoj Fenty ekosistema, s naglaskom na kozmetiku, negu kože i donji veš", stajalo je u njihovom saopštenju.

Fenty je trebao da bude prirodni nastavak uspeha Fenty Beauty linije, ali visoke cene, poput 1.000 dolara za teksas jaknu s postavom ili 810 dolara za korset-haljinu, nisu privukle širu publiku. Linija je bila orijentisana na luksuzno tržište, dok su Fenty Beauty i Savage X Fenty bile znatno pristupačnije.

Lansiranje Fenty-ja 2019. godine pratio je čitav modni svet, a Vogue je tada pisao: "Čekanju je kraj, Fenty je napokon ovde." Rijana je tada izjavila: "Žene su sile prirode. Složene smo, ranjive, ali neuništive. Fenty slavi sve te naše slojeve."

Uprkos neuspehu u luksuznom segmentu, Rijana ostaje jedna od najuspešnijih preduzetnica u svetu zabave.Godine 2022. postala je najmlađa američka milijarderka koja je sama stvorila svoje bogatstvo, prestignuvši Kim Kardašijan.

Foto: Savage x Fenty / Planet / Profimedia

Dosad je prodala više od 250 miliona ploča širom sveta, sarađivala s modnim kućama kao što su Armani, Dior i Puma, a 2017. je privremeno pauzirala muzičku karijeru kako bi se posvetila poslovnom carstvu.

Danas, osim što vodi uspešne brendove, Rijana uživa i u porodičnom životu. Nedavno je s reperom A$AP Rokijem dobila treće dete, ćerku Roki Ajriš Mejers, uz sinove RZA-u (3) i Riota (2).

Video: Arijana Grande odgovara na optužbe da promoviše anoreksiju