Fin Aflek, šesnaestogodišnji sin Bena Afleka i Dženifer Garner, privukao je pažnju dok je bio sa majkom u Los Anđelesu zahvaljujući odeći koja je mnoge podsetila na kultni stil njegovog oca.

Tinejdžer je za svoj subotnji izlazak nosio tamnoplavi džemper sa okruglim izrezom i motivom Smitsa, koji je upario sa farmerkama i kožnom torbom. Kombinacija ga je odmah podsetila na čuvenu fotografiju Bena Afleka iz 2016. godine, koja je postala internet fenomen poznat kao „tužni Aflek“.

Pogledajte u galeriji kako izgledA:

Fin Aflek je sin Dženifer Garner i Ben Afleka. Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Za razliku od svog oca na kultnoj fotografiji, Fin se tokom šetnje smešio i bio opušten. Svoj izgled je upotpunio mladalačkim detaljima poput svetloplavih patika sa upečatljivim pertlama.

Novo ime i novi početak

Fin je ranije bio poznat kao Serafina Rouz, a javno je otkrio svoje novo ime u aprilu 2024. godine tokom komemoracije svog dede, oca Dženifer Garner. Na događaju, koji je uživo prenošen na Fejsbuku, Fin, obučen u crno odelo i sa kratkom frizurom, rekao je: „Zdravo, zovem se Fin Aflek.“

Ben Aflek, Fil Aflek
Ben Aflek, Fil Aflek Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Zatim je pročitao stih iz Biblije. Iako je već nekoliko meseci nosio novu frizuru, ovo je bio prvi javni nastup pod njegovim novim imenom.

Fin ima sestru i brata

Pored Fina, bivši par ima još dvoje dece: devetnaestogodišnju Vajolet, studentkinju na Jejlu, i trinaestogodišnjeg Samjuela. Ben i Dženifer su se razveli 2015. godine,a njihov razvod je okončan tri godine kasnije. Uprkos raskidu, ostaju u dobrim odnosima i zajedno odgajaju decu.

Ben je u jednom intervjuu pohvalio svoju bivšu suprugu: „Zaista sam srećan što imam tako sjajnu ko-roditeljku i partnerku u Dženifer Garner. Ona je divna majka i odlično sarađujemo.“

Dženifer Garner i Ben Aflek imaju troje dece
Dženifer Garner i Ben Aflek imaju troje dece Foto: David Tonnessen / Pacific coast news / Profimedia

Dženifer je takođe otvoreno govorila o njihovoj vezi. Nakon razvoda, rekla je za Vaniti fer: „Moj san da plešem sa mužem na venčanju moje ćerke nikada se neće ostvariti.“

Međutim, nekoliko godina kasnije, rekla je za „The Hollywood Reporter“: „Kada se naša deca venčaju, igraćemo. Biće zabavno i srećno. Više se ne brinem o tome.“

(Kurir.rs/Index.hr)

