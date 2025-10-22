Sin Bena Afleka bio je devojčica: Sada se zove Fin i uhvaćen je sa majkom posle mnogo vremena, evo kako izgleda (FOTO)
Fin Aflek, šesnaestogodišnji sin Bena Afleka i Dženifer Garner, privukao je pažnju dok je bio sa majkom u Los Anđelesu zahvaljujući odeći koja je mnoge podsetila na kultni stil njegovog oca.
Tinejdžer je za svoj subotnji izlazak nosio tamnoplavi džemper sa okruglim izrezom i motivom Smitsa, koji je upario sa farmerkama i kožnom torbom. Kombinacija ga je odmah podsetila na čuvenu fotografiju Bena Afleka iz 2016. godine, koja je postala internet fenomen poznat kao „tužni Aflek“.
Za razliku od svog oca na kultnoj fotografiji, Fin se tokom šetnje smešio i bio opušten. Svoj izgled je upotpunio mladalačkim detaljima poput svetloplavih patika sa upečatljivim pertlama.
Novo ime i novi početak
Fin je ranije bio poznat kao Serafina Rouz, a javno je otkrio svoje novo ime u aprilu 2024. godine tokom komemoracije svog dede, oca Dženifer Garner. Na događaju, koji je uživo prenošen na Fejsbuku, Fin, obučen u crno odelo i sa kratkom frizurom, rekao je: „Zdravo, zovem se Fin Aflek.“
Zatim je pročitao stih iz Biblije. Iako je već nekoliko meseci nosio novu frizuru, ovo je bio prvi javni nastup pod njegovim novim imenom.
Fin ima sestru i brata
Pored Fina, bivši par ima još dvoje dece: devetnaestogodišnju Vajolet, studentkinju na Jejlu, i trinaestogodišnjeg Samjuela. Ben i Dženifer su se razveli 2015. godine,a njihov razvod je okončan tri godine kasnije. Uprkos raskidu, ostaju u dobrim odnosima i zajedno odgajaju decu.
Ben je u jednom intervjuu pohvalio svoju bivšu suprugu: „Zaista sam srećan što imam tako sjajnu ko-roditeljku i partnerku u Dženifer Garner. Ona je divna majka i odlično sarađujemo.“
Dženifer je takođe otvoreno govorila o njihovoj vezi. Nakon razvoda, rekla je za Vaniti fer: „Moj san da plešem sa mužem na venčanju moje ćerke nikada se neće ostvariti.“
Međutim, nekoliko godina kasnije, rekla je za „The Hollywood Reporter“: „Kada se naša deca venčaju, igraćemo. Biće zabavno i srećno. Više se ne brinem o tome.“
