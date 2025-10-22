Slušaj vest

Glumac Lazar Tasić (23), poznat po ulozi u seriji „Sablja“, zaprosio je svoju dugogodišnju partnerku i vest podelio sa pratiocima na Instagramu.

Iako svoj privatni život pažljivo čuva od javnosti, Lazar nikada nije krio da je u srećnoj vezi. Njegova izabranica se ne pojavljuje u medijima, a romantična prosidba dogodila se krajem avgusta, tokom putovanja koje je glumac brižljivo isplanirao.

Lazar Tasić zaprosio devojku
Lazar Tasić zaprosio devojku Foto: printscreen/instagram/1tasic

Trenutak iz bajke odigrao se tokom večere na jahti, gde je, uz zalazak sunca i more u pozadini, izgovoreno ono najvažnije „da“. Među objavljenim fotografijama našla se i jedna simbolična - partnerka ga nežno grli, dok pažnju privlači elegantni verenički prsten na njenoj ruci.

"Čestitamo", "Ko je lepotica?", "kako su slatki", nizali su se komentari.

Mladi glumac privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali nikada nije krio da je emotivno zauzet.

- Voleo bih da zadržim svoju privatnu stranu. Volim da pročitam dobru knjigu i odgledam dobru seriju, ali privatnost želim da čuvam za sebe. Imam i devojku - rekao je Lazić za "Blic", ističući da više o privatnom životu ne želi da otkrije.

viber_image_2024-11-02_17-08-49-315.jpg
Sablja1.jpg
WhatsApp Image 2025-06-27 at 4.43.16 PM.jpeg
sablja.jpg

