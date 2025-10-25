Slušaj vest

Ime Vere Cvetinović možda danas nije široko poznato, ali njen glas je decenijama oduševljavao jugoslovenskog maršala. Novosadska novinarka, voditeljka i muzička umetnica bila je posebna po svom šarmu, kulturi i raskošnom vokalu.

Ćerka poznatog tamburaša Mirka Cvetka iz Kutjeva, Vera je odrastala uz muziku. Tokom studija književnosti u Novom Sadu počela je da peva u KUD-u "Svetozar Marković", a ubrzo je ponela titulu Prvog glasa Vojvodine i postala solistkinja Radio Novog Sada.

"Tih godina sam pevala pesme Ivice Šerfezija, Đorđa Marjanovića i Tereze Kesovije. A na turneji po Južnoj Americi naučila sam i tatine zagorske i mamine srpske pesme", prisetila se jednom Vera.

Njena karijera je od tada samo rasla – nastupala je širom zemlje i više od trideset puta pevala Titu na proslavama i prijemima.

Prvi susret sa Titom u haljini od zavesa

Sudbinski trenutak dogodio se 1974. godine kada je Izvršno veće Vojvodine organizovalo prijem za Josipa Broza Tita u Mošinoj vili na Fruškoj gori. Među pozvanima da uveličaju događaj našla se i mlada pevačica iz Novog Sada.

"U to vreme su se nosile mini suknje, ali ja sam obukla dugu bakinu haljinu sašivenu od starih zavesa. Nisam ni slutila da će baš ona privući Titovu pažnju", pričala je Vera.

Tito je bio oduševljen njenom pojavom i upitao je odakle potiče baršunasti somot od kojeg je haljina napravljena. Kada je čuo da su zavese donete iz Zagorja, raznežio se i nasmejao, rekavši da ga podseća na detinjstvo. Te večeri pevačica je Titu otpevala dve pesme koje će postati njen zaštitni znak – "Tiho noći, moje zlato spava" i zagorsku "Fala". Od tada pa do kraja njegovog života, te dve numere bile su obavezni deo njenog repertoara kada bi nastupala pred predsednikom.

Josip Broz Tito Foto: Beldocs promo

Danju novinarka, noću pevačica

Iako joj je pevanje donelo veliku popularnost, Vera je muziku oduvek doživljavala kao svoj hobi i strast, a ne kao glavni poziv. Nakon što je diplomirala novinarstvo, zaposlila se na Radio Novom Sadu kao muzička urednica i voditeljka, a potom je postala i prepoznatljivo lice televizije.

Dane je provodila u studiju, razgovarajući sa umetnicima, dok je večeri posvećivala pesmi – nastupala je u poznatom novosadskom hotelu "Park", gde je okupljala publiku iz svih krajeva zemlje. Ljudi su je voleli zbog njene topline i skromnosti, a umesto novca, često su joj poklanjali knjige, vino ili sokove.

Uprkos jednostavnom životu, njeno ime sve češće se povezivalo s Titovim krugom, jer je i sam maršal, kako se kasnije saznalo, pomno pratio njen rad i nastupe.

Josip Broz Tito Foto: Arhivske fotografije, Ustupljena fotografija, Vukotić media

"Čujem da ste diplomirali? I da ste imali saobraćajni udes? Kako ste sada?", pitao ju je Tito tokom jednog druženja u Karađorđevu, pokazujući da o njoj zna mnogo više nego što je mogla da pretpostavi.

Titova "najlepša žena"

Na jednom od lovova u bosanskom lovištu, posle modne revije Aleksandra Joksimovića, Tito je navodno rekao: "Meni je Vera najlepša, jer je njena haljina najelegantnija." Iako je mislila da se Broz šali, te reči su joj ostale u sećanju.

"Joksimović je prikazao mini haljine i kratke suknje, a ja sam bila zakopčana do grla. Mora da se šalio", govorila je Vera kroz smeh.

Vera Cvetinović Foto: Printscreen

Tito joj slao vozača

Dešavalo se da Titovo obezbeđenje pošalje po Veru vozača i mercedes, kako bi je doveli na nastup – nekad diskretno, a nekad sasvim javno. Najviše se pamti novogodišnja noć 1976. godine, kada su Tito i Jovanka slavili u Novom Sadu, u društvu stotina zvanica i brojnih izvođača.

U toj svečanoj gužvi Vera je uspela da mu priđe i otpeva nekoliko njegovih omiljenih pesama, nakon čega ju je obezbeđenje tiho ispratilo da bi drugi mogli da nastupe.

Bila uz Tita dok je umirao?

Iako muziku nikada nije stavljala u prvi plan, ostala je uz Tita do samog kraja. Kako je kasnije pričala, u njegovim poslednjim danima želeo je da sedi pored nje i da ga upravo njen glas isprati pesmom.

Josip Broz Tito Foto: HEINRICH SANDEN / AFP / Profimedia

"Poslednji put sam ga videla u Karađorđevu, na dočeku Nove 1980. godine. Bio je vidno bolestan, ali je insistirao da mu otpevam ‘Tiho noći, moje zlato spava’. Dok sam pevala, njegove pudlice su skakutale po meni, a on se samo smejao. Tada sam znala da se opraštamo", zaključila je Vera Cvetinović.

