Slušaj vest

Sasvim slučajno je lepotica koja nikad nije uspevala da dostigne nivo njene talentovane sestre i uspe u Holivudu otkrila novi pravac, a iako je zarađivala pokazujući telo bila je cenjena. Džipsi Rouz Li ostvarila se na mnogo polja, a još dok je bila živa po njenoj priči je snimljen film i igran mjuzikl na Brodveju.

Žene su vekovima nosile teret očekivanja da budu smerne, nežne i tihe, oličenje gracioznosti bez previše slobode. Sve što je odstupalo od te slike smatralo se provokacijom, a one koje su se usudile da prkose pravilima su bile osuđivane, naročito ako su to činile javno.Striptizete, izvođačice burleske i žene koje su svoje telo koristile kao oblik izražavanja, bile su stigmatizovane i svođene na puki objekat.

U galeriji pogledajte fotografije Džipsi Rouz Li:

1/5 Vidi galeriju Džipsi Rouz Li Foto: Circa Images / Universal images group / Profimedia, Twentieth Century Fox / Christophel Collection / Profimedia, 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett / Profimedia

Ali jedna od njih uspela je da promeni percepciju. Bila je to Rouz Luiz Hovik, svetu poznatija kao Džipsi Rouz Li. Ona nije bila samo umetnica koja je zavodila plesom, već žena britkog uma, književnica i scenaristkinja, koja je od striptiza napravila umetnost i dokazala da inteligencija i senzualnost ne isključuju jedna drugu.

U senci talentovanije sestre

Rouz Luiz Hovik rođena je godinu dana pre svoje sestre, poznate holivudske glumice Džun Havok, koja se proslavila na Brodveju i u Holivudu. Iako je došla na svet 8. januara, uvek je tvrdila da je njen datum rođenja 9. januar 1911, a porodica ju je, pošto se zvala isto kao majka, uvek zvala Luiz.

Njihova majka Rouz je, u pokušaju da izbegne zakone o dečjem radu ili da dobije besplatne karte za voz, falsifikovala ćerkama izvode iz matične knjige rođenih, pa one dugo nisu ni znale tačan datum svog rođenja.

Džipsi Rouz Li u filmu You Can't Have Everything Foto: 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett / Profimedia

Još kao deca nastupale su u različitim plesnim i pevačkim tačkama, ali kada je majka Rouz shvatila da mlađa Džun ima više potencijala za glumačku karijeru, odvela ju je u Los Anđeles, i ostavila Luiz da nastavi pohađa osnovnu školu. Ta razdvojenost kasnije će postati prekretnica u Luizinom životu i, na neki način, početak njenog samostalnog umetničkog puta.

Slučajni pad haljine otvorio joj je vrata uspeha

Nakon što je uvidela da kao solo izvođačica ne privlači dovoljno pažnje i da bez sestre njeni talenti nisu dovoljni, Luiz je uplovila u svet burleske, erotične, ali elegantne forme zabave koja je u to vreme izazivala i fascinaciju i osudu.

Sudbina je umešala prste jedne večeri kada joj je tokom nastupa popustila bretela, a haljina skliznula niže nego što je planirala. Publika je bila oduševljena, a Luiz je shvatila da je nenamerno pronašla formulu uspeha.

Taj trenutak pretvorila je u svoj zaštitni znak: skidanje s dozom ironije, šarma i humora. Uskoro je postala poznata kao Džipsi Rouz Li, umetnica koja je striptiz pretvorila u scenski performans i način izražavanja. Njene tačke bile su inteligentne, zabavne i pune samosvesti, više igra moći nego puko razgolićavanje.

Nije samo pokazivala telo

Tokom Velike depresije, Džipsi je aktivno učestvovala u društvenom životu i govorila na sindikalnim skupovima u znak podrške njujorškim radnicima. Prema rečima aktiviste Harija Fišera, njeni govori su privlačili najveću publiku od svih govornika tog vremena.

U periodu između 1937. i 1938. godine, pod svojim pravim imenom Luiz Hovik, snimila je pet holivudskih filmova. Smatrala se striptizetom “visoke klase” i prihvatila termin “ekdizijasta” (eng. ecdysiast), koji je novinar H. L. Menken osmislio kao ugledniji naziv za njenu profesiju.

Džipsin stil bio je kombinacija inteligentnog recitovanja i senzualnog nastupa, a poslužio je kao inspiracija za “Zip!”, numeru u mjuziklu “Pal Džoi” iz 1940. godine. Džipsi je potom naredne, 1941. godine, objavila je detektivski roman “The G-String Murders” (kasnije poznat kao “Lady of Burlesque”), koji je pokazao da njene ambicije prevazilaze scenu.

Iako se spekulisalo da roman nije u potpunosti njen i da je autor zapravo Kreg Rajs, brojni dokazi, uključujući rukopise i prepiske, potvrđuju da je Džipsi bila glavna autorka. Njena druga knjiga “Majka pronalazi telo” (eng. “Mother Finds a Body”) izašla je već 1942. godine.

Džipsi Rouz Li imala je buran život Foto: Circa Images / Universal images group / Profimedia

Porodica, skandali i dom iz snova

U tom period je kupila velelepnu kuću na Menhetnu sa 26 soba, sedam kupatila i privatnim dvorištem. Ipak, njen odnos s majkom Rouz ostao je napet jer majka je nastavljala da traži novac, pa joj je Džipsi iznajmila desetosobni stan koji je ova pretvorila u pansion za žene.

Taj pansion postao je poprište tragedije: Rouz je tridesetih ubila ženu koja je tamo odsela, a za koju se verovalo da je bila njena ljubavnica. To je tvrdnja Džipsinog sina Erika Lija Premingera, autora više knjiga, koji je tvrdio da je njegova baka ubila svoju ljubavnicu kad je primetila da se ona udvara njenoj ćerki.

Uprkos skandalima koji su je pratili, Džipsi je nastavila da gradi karijeru i ime. Svoje memoare “Gypsy” prodala je za adaptaciju, najpre u brodvejski mjuzikl, a potom i film u kom ju je igrala slavna holivudska glumica Natali Vud, čime je obezbedila finansijsku stavilnost i trajno mesto u američkoj kulturi.

Kasnije je vodila televizijsku emisiju “The Gypsy Lee Show”, u kojoj je ugostila brojne poznate ličnosti iz sveta umetnosti i filma.

Udavala se triput, a od prvog muža Arnolda Mizija se rastala posle četiri godine, pri čemu je navela da je u braku trpela “okrutnost”. Njen biograf Norali Frankel tvrdi da se bivši par dogovorio da ga Džipsi lažno optuži Mizija kako bi ubrzali razvod.

Potom je bila dve godine u braku s Vilijamom Aleksanderom Kirklandom, a tokom ovog braka je dobila sina Erika Lija s režiserom Otom Premingerom. Usledio je sedmogodišnji brak s umetnikom Huliom de Dijegom, s kojim je putovala Amerikom i nastupala dok je on slikao murale. Ipak, razveli su se 1955. godine.

Džipsi Rouz Li u filmu You Can't Have Everything Foto: 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett / Profimedia

Iako je život nije uvek mazio, Džipsi nikad nije izgubila smisao za humor i vedrinu po kojoj je bila poznata.

Preminula je od raka pluća u 60. godini, ostavivši za sobom nasleđe žene koja je prva spojila erotiku, duhovitost i inteligenciju u umetnost koja se i danas pamti.

Pogledajte video: Džesika Bil o savršenim roditeljima