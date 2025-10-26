Slušaj vest

Pevač Mik Haknal, frontmen grupe Simply Red, danas ima 65 godina i iza sebe ostavlja jednu od najkontroverznijih ljubavnih biografija u svetu muzike. U vreme kada je bend bio na vrhuncu popularnosti, živeo je, kako i sam priznaje, poprilično burno – sa ciljem koji je, čini se, bio jasan: da bude sa što više žena.

Prema sopstvenim rečima, broj njegovih seksualnih partnerki dosegao je čak 3.000, a u jednom ranijem intervjuu iz 2010. godine izjavio je: - Između 1985. i 1987. spavao sam sa tri žene dnevno.

"Bio sam kao dete u poslastičarnici"

Nedavno je Haknal ponovo govorio o tom periodu, ističući koliko je tadašnji život bio daleko od današnjeg.

U galeriji pogledajte fotografije Mika Haknala:

Mik Haknal, pevač grupe Simply red

- Bio sam poput deteta u poslastičarnici koje nije moglo da veruje kakva sreća ga je zadesila. Moja jadna supruga. Kako je ostala sa mnom, ne znam, rekao je pevač, govoreći o svojoj prošlosti.

Mik je devedesetih godina upoznao Gabrijelu Vasberi, s kojom se venčao pre 15 godina. Danas zajedno odgajaju ćerku Romi, koja ima 18 godina. Pevač otkriva da s njom još uvek nije razgovarao o detaljima svoje mladosti, iako pretpostavlja da je dosta toga već saznala iz medija.

Porodica na prvom mestu

Danas je, kako sam kaže, potpuno posvećen porodici i bračnom životu.

- To je tako daleko u prošlosti, rekao je u jednom od intervjua i dodao da, iako nije religiozan, svoje bračne zavete shvata krajnje ozbiljno i da mu ne pada na pamet da prevari suprugu.

O pokretu #MeToo i optužbama koje nikada nisu stigle

Mik Haknal na koncertu u Londonu Foto: Izzy Clayton / Alamy / Profimedia

U vreme kada je pokret #MiTu bio na vrhuncu, novinari su ga pitali da li ga brine mogućnost da bi neka od njegovih bivših partnerki mogla da ga optuži za neprimereno ponašanje.

Njegov odgovor bio je vrlo direktan:

- Svaki odnos je bio uz obostrani pristanak, i ja sam daleko od takvih priča. Želiš da budeš privlačan, a u mojoj psihologiji, nametanje nekome je potpuna suprotnost od toga da budeš poželjan. Kada te neko želi, to je ono što me pokreće. Nametanje nekome me uopšte ne pokreće.

"Samo sam se dobro zabavljao"

U intervjuu za The Sun iz 2023. godine, Mik se još jednom osvrnuo na svoj nekadašnji način života:

Mik Haknal, pevač grupe Simply red Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

- Samo sam putovao svetom i bio samac, bio plejboj, bio neženja – nisam baš znao šta radim. Samo sam se dobro zabavljao. Mislim da je u životu dobro imati dimenziju, raditi mnogo različitih stvari, imati mnogo različitih iskustava.

Danas, ovaj legendarni muzičar vodi mirniji život, ali prošlost mu je i dalje često tema intervjua – što zbog svoje raskalašne prirode, što zbog otvorenosti sa kojom o njoj govori.

