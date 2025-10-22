Slušaj vest

Evropski medjii javljaju da su princeza Aleksandra od Luksemburga, ćerka velikog vojvode Anrija i vojvotkinje Marije Tereze, i njen suprug Nikolas Bagori dobili drugo dete.

Princeza je donela na svet sina kom su dali ime Heli, francuskog porekla, izvedeno je od ženskog imena Helija, koje potiče od grčke reči hḗlios, što znači sunce.

Princeza Aleksandra od Luksemburga Foto: PPE / Sipa Press / Profimedia

Par još uvek nije podelio fotografije bebe, u skladu sa svojom odlukom da čuvaju privatnost porodice.

Oni već imaju 17-mesečnu ćerku Viktoriju, koja je prošle godine s roditeljima bila na Olimpijskim igrama u Parizu, ali joj je lice sve vreme ostalo skriveno kako ne bi bila fotografisana.

Princeza Aleksandra od Luksemburga, Nikolas Bagori Foto: PPE / Sipa Press / Profimedia

Dva venčanja princeze Aleksandre

Nikolas Bagori i princeza Aleksandra najpre su imali građansko venčanje u Luksemburgu 2024, a potom su organizovali i tradicionalnu crkvenu ceremoniju u Francuskoj.

Dok je na građanskom nosila krem Natan kombinezon i vuneni plašt koji potpisuje Valentino, na crkvenom venčanju je princeza imala neobičnu Elie Saab venčanicu od satena i dijamantsku tijaru Chaumet Choker.

Princeza Aleksandra od Luksemburga, Nikolas Bagori Foto: Olivier Huitel / Pacific coast news / Profimedia

Par je bio veren od 2022. godine.

Princeza Aleksandra je trenutno sedma u redu za presto, a prethodno uopšte nije bila na listi potencijalnih naslednika, od njenog rođenja do 2011, kada je njen otac predložio apsolutnu primogeniture, iz poštovanja prema ćerki i svim ženama u porodici.

