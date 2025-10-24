Pojavila se u haljini koja previše otkriva, a onda je naišla na kiks: Najzgodnija Britanka muku mučila na crvenom tepihu
Glumica i manekenka Maura Higins privukla je svu pažnju pojavivši se u provokativnoj crnoj čipkastoj haljini tokom svečane dodele nagrada Ponos Britanije 2025 (Pride of Britain Awards) održane u hotelu Grosvenor Haus u Londonu, u ponedeljak veče.
Odvažna kombinacija za kišnu noć
U galeriji pogledajte fotografije Maure Higins:
Maura je prošetala mokrim crvenim tepihom u crnoj čipkastoj haljini s prozirnim detaljima, koji su naglasili njenu besprekornu figuru. Stajling je dodatno upotpunila dramatičnim, voluminoznim šlepom, čime je njen izgled dobio upečatljiv, gotovo scenski efekat. Iako su večeru pratili kiša i niske temperature, Higinsova je zračila samopouzdanjem, bez zadrške ističući svoj modni stil i vitku figuru.
Događaj posvećen herojima iz senke
Ceremonija je ove godine održana po 26. put, a okupila je neka od najvećih britanskih imena kako bi odali priznanje svakodnevnim herojima – ljudima koji su učinili izuzetna dela, a za njih se retko čuje u javnosti.
Među poznatima koji su prisustvovali bili su i: Kristin Megines, Olivija Atvud, Helen Skelton, Helen Flanagan, i mnogi drugi iz sveta mode, televizije i glume.
Od "Love Islanda" do modnog simbola
Podsetimo, Maura Higins je postala poznata 2019. godine kao finalistkinja pete sezone rijaliti emisije "Love Island". Nakon toga stekla je veliku popularnost, a često je nazivaju i „najzgodnijom Britankom“.
(Kurir.rs/Jutarnji)
Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju