Glumica i manekenka Maura Higins privukla je svu pažnju pojavivši se u provokativnoj crnoj čipkastoj haljini tokom svečane dodele nagrada Ponos Britanije 2025 (Pride of Britain Awards) održane u hotelu Grosvenor Haus u Londonu, u ponedeljak veče.

Odvažna kombinacija za kišnu noć

U galeriji pogledajte fotografije Maure Higins:

Maura Higins Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, Famous Images / ddp USA / Profimedia

Maura je prošetala mokrim crvenim tepihom u crnoj čipkastoj haljini s prozirnim detaljima, koji su naglasili njenu besprekornu figuru. Stajling je dodatno upotpunila dramatičnim, voluminoznim šlepom, čime je njen izgled dobio upečatljiv, gotovo scenski efekat. Iako su večeru pratili kiša i niske temperature, Higinsova je zračila samopouzdanjem, bez zadrške ističući svoj modni stil i vitku figuru.

Događaj posvećen herojima iz senke

Ceremonija je ove godine održana po 26. put, a okupila je neka od najvećih britanskih imena kako bi odali priznanje svakodnevnim herojima – ljudima koji su učinili izuzetna dela, a za njih se retko čuje u javnosti.

Maura Higins na događaju Pride Of Britain Awards 2025
Maura Higins na događaju Pride Of Britain Awards 2025 Foto: Famous Images / ddp USA / Profimedia

Među poznatima koji su prisustvovali bili su i: Kristin Megines, Olivija Atvud, Helen Skelton, Helen Flanagan, i mnogi drugi iz sveta mode, televizije i glume.

Od "Love Islanda" do modnog simbola

Podsetimo, Maura Higins je postala poznata 2019. godine kao finalistkinja pete sezone rijaliti emisije "Love Island". Nakon toga stekla je veliku popularnost, a često je nazivaju i „najzgodnijom Britankom“.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju

Srpska manekenka nosila PRADA reviju Izvor: TikTok/nikolina_vrekic