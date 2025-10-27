Slušaj vest

Glumica Kristen Bel našla se na meti kritika nakon što je podelila Instagram objavu u čast svog supruga, Daksa Šeparda, povodom njihove 12. godišnjice braka.

Bel (45) i Šepard (50) venčali su se 2013. godine, a godišnjicu su proslavili u petak, 17. oktobra.

Problematična objava

U objavi, Bel je podelila fotografiju svoje ćerke kako sedi u Šepardovom krilu dok ju je on grlio. Međutim, pažnju javnosti je privukao natpis:

Daks Šepard sa ćerkom na Instagram fotografiji povodom godišnjice braka, uz kontroverznu objavu.
Daks Šepard sa ćerkom na Instagram fotografiji povodom godišnjice braka, uz kontroverznu objavu. Foto: Instagram/kristenanniebell

Srećna 12. godišnjica braka čoveku koji mi je jednom rekao: 'Nikada te ne bih ubio. Mnogi muškarci su u nekom trenutku ubili svoje žene. Iako imam razlog da te ubijem, nikada ne bih.'“

Reakcije fanova

Iako je Belina namera bila duhovita, mnogi su je smatrali neprikladnom i neosetljivom na pogrešan način. Dok neki fanovi nisu bili pogođeni njenim rečima, mnogi su je optužili da umanjuje ozbiljnost problema.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

Kristen Bel, Daks Šepard Foto: Hyperstar / Alamy / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Čestitam! Znam da je natpis trebalo da bude sladak i smešan, ali širom sveta, žena bude ubita svakih deset minuta od strane svog partnera“, napisao je jedan korisnik, dodajući haštag #stopviolenceagainstwomen.

Porodično nasilje nije šala“, komentarisao je drugi.

Treći je pitao: „Da li ovo... treba da bude smešno?“

„Ludo je čak i šaliti se na ovu temu. Iskreno, neko ko je, hvala Bogu, preživeo“, dodao je jedan korisnik Instagrama.

„Ovo je glupo i uvredljivo na toliko mnogo nivoa“, napisao je drugi obožavalac.

Ne propustitePop kulturaGlumac objavio potpuno golu sliku svoje žene i zgrozio sve: Krišom uslikana u nezgodnoj pozi, a na sebi nema baš ništa
Kristen Bel, Daks Šepard profimedia-0181687502.jpg
Pop kultura"Nisam imao pojma da moja žena ovo ume" Muž slavne glumice šokiran njenim strastvenim scenama s kolegom iz serije: "Sa mnom nikad nije ovako..."
adam brodi kristen bel.jpg
VestiProtivila se, ali je novac presudio? Kristen Bel je rekla "da" Meti, koristiće njen glas
shutterstock_Kristen Bell.jpg
Pop kultura"ZAPRETILA SAM MU DA SE NE PETLJA SA MNOM NA SETU": Slavna glumica otkrila kako je uspela da se odbrani od GLUMCA PREDATORA (FOTO)
rasel-brend-profimedia0793699738.jpg

 Bonus video: Prijavite nasilje

Milosavljević: Prijavite nasilje, ovakvi ljudi ne smeju da šetaju ulicom Izvor: Kurir televizija