Glumica Kristen Bel našla se na meti kritika nakon što je podelila Instagram objavu u čast svog supruga, Daksa Šeparda, povodom njihove 12. godišnjice braka.

Bel (45) i Šepard (50) venčali su se 2013. godine, a godišnjicu su proslavili u petak, 17. oktobra.

Problematična objava

U objavi, Bel je podelila fotografiju svoje ćerke kako sedi u Šepardovom krilu dok ju je on grlio. Međutim, pažnju javnosti je privukao natpis:

Daks Šepard sa ćerkom na Instagram fotografiji povodom godišnjice braka, uz kontroverznu objavu. Foto: Instagram/kristenanniebell

„Srećna 12. godišnjica braka čoveku koji mi je jednom rekao: 'Nikada te ne bih ubio. Mnogi muškarci su u nekom trenutku ubili svoje žene. Iako imam razlog da te ubijem, nikada ne bih.'“

Reakcije fanova

Iako je Belina namera bila duhovita, mnogi su je smatrali neprikladnom i neosetljivom na pogrešan način. Dok neki fanovi nisu bili pogođeni njenim rečima, mnogi su je optužili da umanjuje ozbiljnost problema.

„Čestitam! Znam da je natpis trebalo da bude sladak i smešan, ali širom sveta, žena bude ubita svakih deset minuta od strane svog partnera“, napisao je jedan korisnik, dodajući haštag #stopviolenceagainstwomen.

„Porodično nasilje nije šala“, komentarisao je drugi.

Treći je pitao: „Da li ovo... treba da bude smešno?“

„Ludo je čak i šaliti se na ovu temu. Iskreno, neko ko je, hvala Bogu, preživeo“, dodao je jedan korisnik Instagrama.

„Ovo je glupo i uvredljivo na toliko mnogo nivoa“, napisao je drugi obožavalac.

