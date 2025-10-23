Slušaj vest

Dejvid Bekam još jednom je pokazao da je glavni kuvar u kući, i to uz dozu šarma i humora. Dok je pripremao nedeljni porodični ručak, bivši fudbaler je uživao u kuhinjskoj atmosferi i našalio se na račun kulinarskih veština svoje supruge.

Viktorija pokušala da pomogne – ali je duhovito odbijena

Na snimku koji je Viktorija Bekam podelila na Instagramu, vidi se kako Dejvid kuva za roditelje koji su ih posetili. Iako je Viktorija ponudila pomoć, on ju je s osmehom odbio, uz opasku da je bolje da se ne meša.

Kada je rekla da želi da učestvuje u pripremi, Bekam joj je u šali odgovorio:

"Nećemo praviti sendviče", aludirajući na to da je to njena jedina kulinarska specijalnost.

Šale na sopstveni račun – njihov zaštitni znak

Ovo nije prvi put da se poznati par zabavlja na sopstveni račun. U svom Netflix dokumentarcu, Dejvid je ranije otkrio da Viktorija zna da napravi odličan sendvič, ali i dodao da se tu njeno umeće u kuhinji otprilike završava.

