Kristofer Lojd je primer konstantnosti u Holivudu kakav se retko viđa, a glumac je još od kraja sedamdesetih do danas deo nekih od najvažnijih holivudskih projekata, kako na filmu tako i u televiziji.

Glumac koji danas slavi 87. rođendan najvoljeniji je zbog triologije “Povratak u budućnost”, a posle decenije i po u pozorištu debitovao je na filmu u “Letu iznad kukavičjeg gnezda”, dok je kasnije igrao u “Zvezdanim stazama”, sitkomu “Taksi”, “Porodici Adams”…

Pozajmljivao je glasove mnogim animiranim junacima, a nedavno se vratio svetu Adamsovih u seriji “Sreda”, gde igra profesora Orlofa (odnosno, njegovu glavu).

Tokom karijere koja traje više decenija on je uvek bio deo najviših holivudskih krugova, ali je uspevao da se kloni skandala i tabloida uprkos uzbudljivom privatnom, posebno ljubavnom, životu.

Kristofer Lojd sa petom ženom Lisom Foto: Nina Prommer/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pet brakova Kristofera Lojda

Kristofer Lojd se ženio pet puta, prvi put još pre nego što je ušao u glumu, davne 1959, kada je zaprosio Ketrin Dalas Dikson Bojd. Razveli su se 1971, a potom se 1874. oženio glumicom Kej Tornborg, od koje se rastao 1987.

Treći brak mu je bio s Kerol En Vanek, s kojom je ostao samo dve godine, a zatim se oženio scenaristkinjom Džej Voker Vud, s kojom je ostao od 1992. do 2005. godine.

Kad je glumac prodavao svoju luksuznu vilu u Montesitu, u Kaliforniji, 2012. godine, upoznao je agentkinju za prodaju nekretnina Lisu Lojakono, koja je mlađa od njega 31 godinu, a usledila je velika ljubav.

Krunisali su je brakom 2016. godine, a par od tada živi mirno i povučeno i pojavljuje se zajedno povremeno na crvenom tepihu na premijerama Lojdovih filmova i serija.

Film "Povratak u budućnost" Foto: Profimedia

Tri decenije razlike nisu prepreka ljubavi

Poslednji put smo ih videli zagrljene u avgustu ove godine, kad je Lisa podržala svog slavnog supruga na premijeri filma “Niko 2”, a Kristofer Lojd je nedavno istakao da mu je supruga velika podrška i da nema nameru da se ponovo oženi.

– Ona je moj najbolji fan… Peta će biti poslednja – rekao je glumac u intervjuu za Guardian.

Kako je tada istakao, on se posebno raduje kadi ma snimanja blizu njihovog doma u Kaliforniji jer tako posle posla ide kući i uživa u Lisinom društvu i domaćoj kuhinji.

– Mislim da se tako upoznajemo još bolje – kaže glumac.

