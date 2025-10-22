Slušaj vest

Američki biznismen Beri Diler (83) je u maju ove godine otvoreno progovorio o svojoj seksualnosti u eseju za "New York Magazine" pod naslovom ''Istina o nama, nakon svih ovih godina'' uoči objavljivanja svojih memoara "Ko je znao".

Njegova ispovest šokirala je javnost jer je Beri već 24 godine u braku sa slavnom dizajnerkom Dajanom fon Furstenberg.

Beri Diler Foto: Leap Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia

''Iako je u mom životu bilo mnogo muškaraca, postojala je samo jedna žena, a ona nije ušla u moj život sve dok nisam imao 33 godine'', napisao je Diler.

Premda je rekao kako je poznata Belgijka bila jedina žena u njegovom životu, objasnio je kako je i te kako svestan da je njegova veza s dizajnerkom izazvala zbunjenost i mnoga nagađanja. Naglasio je da je, iako je imao mnoge veze s muškarcima, Dajana bila jedina žena koju je voleo.

Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

"Veza koja je započela ravnodušnošću, a zatim eksplodirala u romansu prirodnu za nas kao disanje, iznenadila je nas i sve ostale. To je zaista čudo mog života", opisao je svoj 24-godišnji brak.

"I, da, sviđali su mi se i muškarci, ali to nije bio sukob s mojom ljubavlju prema Dajani. Ne mogu to da objasnim ni sebi ni svetu", naglasio je Diler.

Beri Diler sa ženom Foto: KEVORK DJANSEZIAN / Getty images / Profimedia

O njegovoj seksualnosti sad se oglasila i Dajana.

"Koja je razlika?" upitala je Dajana, koja je s Berijem u vezi od kasnih 1970-ih, u intervjuu za "Variety" objavljenom 16. oktobra.

"Ne razumem. Ali to ništa ne menja. Žao mi je - to je glupo pitanje."

78-godišnjakinja takođe se osvrnula na svoj trogodišnji brak s princem Egonom fon Furstenbergom, koji je progovorio o svojoj biseksualnosti nakon što su se rastali 1972. godine.

Beri Diler Foto: Leap Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Udala sam se za dva gej muškarca, OK? Ne znam zašto, ali za mene oni nisu gej, tako da to ne pravi nikakvu razliku."

Dajana ne smatra da je njena podrška Beriju nešto posebno.

"Ljudi to tako vide. Za mene to nije tako. Ne znam. Da, podstakla sam ga da napiše tu knjigu."

Foto: Profimedia

Međutim, Dajana je insistirala da Berijevi memoari ne bi trebalo da budu definisani njegovim priznanjem.

"Za mene knjiga nije o tome. Radi se o njegovom životu. I, naravno, sa mnom se odmah otvorio. Pedeset godina sam bila jedina osoba kojoj se otvarao. Onda je napisao knjigu."

Prisetila se i kako u početku nije mislila da će njihova veza postati romantična.

Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

"Ispostavilo se da je on moja srodna duša. U početku nisam tako mislila", priznala je. "Bila sam zainteresovana da budem dobra prijateljica; nikad nisam mislila da će biti išta drugo. Onda se pretvorilo u strast. Bio je vrlo uporan."

Beri Diler, medijski mogul i osnivač Fox Broadcasting Company-ja, i Dajana fon Furstenberg, belgijsko-američka modna dizajnerka poznata po svojoj haljni na preklop, prvi put su se sreli 1974. godine na zabavi u Njujorku. U to vreme Dajana je bila udata za princa Egona fon Furstenberga, a Diler je već bio uticajna figura u medijskoj industriji. Njihov prvi susret bio je neupadljiv – Diler je posle priznao da ga je Dajana "gledala kao kroz celofan''.

Foto: Sirio Pix / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Uprkos početnom utisku, njihova veza započela je godinu dana kasnije. Diler, koji je do tada bio isključivo zainteresovan za muškarce, opisao je svoju vezu s Dajanom kao "spontanu i duboko prirodnu", nazivajući je "čudom svog života". Njihova veza bila je ispunjena usponima i padovima, uključujući raskid 1981. godine nakon Dajanine kratke afere s glumcem Ričardom Girom. Deset godina kasnije ponovo su se spojili i napokon venčali 2001. godine.

Iako nemaju zajedničku decu, Diler je blisko povezan s Dajaninom decom iz prvog braka, Aleksandrom i Tatjanom.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Srbija između dve parade - vojne i gej