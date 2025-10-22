Slušaj vest

Nakon optužbi za silovanje, sin norveške prestolonaslednice Mete-Marit (52), Marijus Borg Hoibi (28) našao se u centru novog velikog skandala. Ovog puta se pominju njegove navodne veze s kriminalnim krugovima i trgovinom drogom.

Kako se navodi u istraživačkoj knjizi norveških novinara Oisteina Monsena i Torgeira Pedersena Krokfjorda, "Hvite striper, sorte får", Marijus je navodno bio povezan s nekim od najpoznatijih evropskih narko-kartela, uključujući švedski Foxtrot i irski Kinahan klan.

Marijus Borg Hoibi Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia

Autori takođe navode da je upotreba kokaina bila naročito česta u njegovom najužem krugu ljudi, te da su i sami članovi elite u Oslu toga bili svesni. Norveški mediji su izvestili da je Marijus krajem leta 2023. na glavnoj ulici prekoputa kraljevske palate prodavao male količine kokaina. Izvori iz policije naveli su da su njegove veze s poznatim kriminalcima bile "javna tajna", ali ipak nikada nije zvanično optužen za to.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kolumnista Jan Bohler postavio je pitanje zašto Marijus nije bio krivično gonjen, iako je javno priznao korišćenje droga, a policija je navodno bila upoznata i s njegovim prodajnim aktivnostima. On smatra da je "neko odlučio da pusti stvar na miru", te je time bila ugrožena bezbednost same kraljevske porodice.

Kraljevska porodica Norveške Foto: Lise Åserud / AFP / Profimedia

Autori knjige takođe kritikuju norvešku policiju, za koju smatraju da je zanemarila ozbiljne znakove upozorenja i dozvolila da se situacija razvija bez stvarne intervencije. Sin norveške princeze ranije je već bio optuživan za seksualno uznemiravanje, višestruko silovanje i ovisnost od droge.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

