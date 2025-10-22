Slušaj vest

Marina Abramović važi za jednu od najvažnijih i najuticajnijih umetnica performansa u savremenoj umetnosti.

Odrasla u duhu stroge vojne discipline, taj način vaspitanja duboko je oblikovao njeno kasnije stvaralaštvo, koje se tematski bavi granicama izdržljivosti tela i uma. Poznata kao "baka performansa", Marina je svoju umetničku karijeru započela 1970-ih godina u tadašnjoj Jugoslaviji, kada je umetnički performans bio gotovo nepoznat oblik izražavanja.

Već tada je zaprepastila i fascinirala publiku delima poput Ritam 10 i Ritam 0, kroz koje istražuje odnos između umetnika i posmatrača, ali i ekstremne granice ranjivosti.

Ritam 0 – Eksperiment sa ljudskom prirodom

U svom kultnom performansu Ritam 0 iz 1974. godine, Marina je svoje telo stavila na raspolaganje publici tokom šest sati. Posetiocima je dala 72 predmeta – od pera do pištolja – uz instrukciju da mogu da rade šta god žele. Ono što je počelo kao znatiželja, ubrzo se pretvorilo u fizičko nasilje, ostavljajući za sobom zastrašujuće, ali snažne poruke o ljudskoj prirodi, agresiji i gubitku ljudskosti.

Ljubav kao umetnost: Marina i Ulaj

Presudno poglavlje njenog života bila je saradnja sa nemačkim umetnikom Ulajem (Uve Lajsipen). Od 1976. do 1988. godine delili su ljubavni i umetnički život, stvarajući zajedničke performanse koji su istraživali poverenje, simbiozu i granice intime.

Marina Abramović i Ulaj

U performansu Disanje unutra / Disanje napolje iz 1977. godine, njih dvoje su disali jedno drugom u usta sve dok nisu potpuno potrošili kiseonik. Bio je to čin koji simbolizuje ljubav kao životnu, ali i destruktivnu silu. Njihova veza bila je spoj strasti, umetnosti, samoponiženja i na kraju – neizbežne propasti.

Izdaja i bolni raskid

Njihova veza trajala je dvanaest godina, ali je, kako Marina kasnije priznaje, završila bolno – uz izdaju.

- Kada sam stigla u Bangkok, bila sam očajna. Izgorela od ljubomore, želela sam da znam s kim me vara. Lažno sam mu priznala da imam aferu sa jednim francuskim piscem. On mi je, glumeći ravnodušnost, priznao da je u vezi sa bogatom Amerikankom čiji je muž bio u zatvoru u Tajlandu.

U pokušaju da povrati kontrolu nad situacijom, Marina je, kako sama kaže, izgubila sebe:

- Predložila sam da svi troje imamo intimni odnos. Ležala sam kraj njih, budna, ali mrtva iznutra. Tog jutra sam prestala da volim njegov miris. A kada sam prestala da volim njegov miris – sve je bilo gotovo.

Zid kao rastanak, ne venčanje

Ideja da zajedno pređu Veliki kineski zid rođena je u periodu kada su još bili zaljubljeni. Planirali su da se sretnu na sredini i da se venčaju. Međutim, do 1988. godine, kada su konačno dobili dozvolu kineskih vlasti, njihova veza je već bila mrtva. Hodanje zidom više nije bilo romantična metafora – već ritualni oproštaj.

Hodali su svako sa svoje strane, 2.500 kilometara, kroz pustinje i planine, kako bi se sreli samo da bi se zauvek rastali.

- Naša početna motivacija je nestala. I mi smo nestali, zapisala je Marina.

Susreli su se 27. juna 1988. u kineskoj provinciji Šansi, između dva hrama. Ulaj ju je čekao tri dana.

- Nije bilo ljubavi u tom zagrljaju – samo telo, bez topline, priseća se Marina.

Nedugo zatim saznala je da je Ulajeva nova partnerka trudna i da se ubrzo venčao.

- Plakala sam jer smo završili monumentalno umetničko delo – ali svako za sebe.

The Artist is Present – tišina kao oproštaj

Dve decenije kasnije, 2010. godine, Marina je izvela jedan od najčuvenijih savremenih performansa Umetnica je prisutna u njujorškom muzeju MoMA. Sedela je nepomično nasuprot svakom posetiocu koji bi seo ispred nje. Kada se pred njom pojavio Ulaj, nastao je trenutak koji je obišao ceo svet – bez reči, pogled prepun prošlosti, tuge i tihe oproštajne ljubavi.

- To nije bila ljubav – to je bio oproštaj, rekla je Marina kasnije.

Iako su kasnije vodili pravne sporove, pomirili su se pre njegove smrti 2020. godine, meditirajući zajedno u Indiji.

Danas: Duhovnost, telo i svest

Danas Marina Abramović vodi Institut za izvođačku umetnost (MAI – Marina Abramović Institute) i nastavlja da istražuje teme duhovnosti, rituala i unutrašnje transformacije. Njeni performansi više nisu samo fizički izazovi, već filozofski eksperimenti o ljudskoj prirodi, bolu i granicama izdržljivosti.

