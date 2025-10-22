Slušaj vest

Muzičar Dželi Rol, pravim imenom Džejson Bredli Deford, ovih dana je stigao u Australiju gde će nastupati u sklopu svoje turneje "Down Under", a mnoge je iznenadio svojom drastičnom transformacijom.

Pevač je snimljen na aerodromu u Sidneju, a fotografije su ubrzo postale viralne na društvenim mrežama. Mnogi ga gotovo nisu prepoznali zbog njegove nove figure.

"Vau. Izgleda odlično", "Ovo je impresivno", bili su samo neki od komentara na mrežama.

Od 245 do 162 kilograma – i planira još

Dželi Rol je još u aprilu otkrio da je smršao sa 245 na 162 kilograma, ali da se tu ne zaustavlja – želi da izgubi još oko 45 kilograma.

- Izgubiću još 45 kilograma i ići ću na skakanje padobranom sa svojom ženom u Švedskoj, rekao je on tada.

Svojom transformacijom pohvalio se i na društvenim mrežama u septembru, uz dozu humora:

- Sada mogu da stanem u Luj Viton. Molite se za moj bankovni račun, napisao je uz fotografiju koja je prikazala njegovu veliku promenu.

Borba s viškom kilograma od detinjstva

Dželi Rol je ranije otvoreno govorio o problemima sa gojaznošću.

- Bio sam gojazan od malih nogu. Sve što sam ikada znao bilo je da budem debeo i j***no sam bio jadan, rekao je.

U galeriji pogledajte kako je Dželi Rol izgledao nekada:

Muzičar Dželi Rol pre gubitka kilograma

Dodao je i da je oduvek sanjao o tome da skače padobranom, isproba banži-džamping, jaše bika i učestvuje u raznim avanturama – ali da to nije mogao zbog viška kilograma.

Višegodišnja borba i konačna odluka

Tokom godina, više puta je uspevao da smrša, ali su se kilogrami redovno vraćali, što ga je često vraćalo na početak. Pre tri godine odlučio je da ozbiljno krene u novu borbu sa viškom. U tom periodu svakodnevno je vežbao i promenio način ishrane, što je, po svemu sudeći, sada dalo ozbiljne rezultate.

