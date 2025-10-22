Slušaj vest

Alana Hadid, starija polusestra Beli i Điđi Hadid, udala se za uspešnog producenta Rosa Vilijamsa. Intimno venčanje održano je 18. oktobra 2025. u domu njenog oca, Mohameda Hadida, u Los Anđelesu.

Ceremonija, kojoj su prisustvovali bliski članovi porodice i prijatelji, spojila je eleganciju i kulturološki ponos, odražavajući Alanine palestinsko-američke korene. Dok njene poznate sestre često dominiraju medijskim naslovima, ovog puta Alana je bila u centru pažnje, slaveći spoj mode, nasleđa i lične individualnosti.

Ko je Alana Hadid?

Alana je najstarije dete Mohameda Hadida i Mei Batler. Pored Bele, Điđi i Anvara, Alana je ostala uglavnom van sveta modelinga, ali je izgradila snažnu reputaciju kao dizajnerka, kreativna direktorka i aktivistkinja. Trenutno je kreativna direktorka kompanije Watermelon Pictures, koja se fokusira na promovisanje palestinskog filma i nezavisne produkcije.

U intervjuima, Alana opisuje svoju misiju kao stvaranje “palestinskog A24”, aludirajući na poznatu američku nezavisnu filmsku kuću. Njen profesionalni rad i lična posvećenost reflektuju duboku predanost kulturnoj reprezentaciji i kreativnoj nezavisnosti.

Uprkos slavi svojih sestara, Alana je postepeno gradila svoj identitet, koristeći modu i umetnost da izrazi svoje vrednosti i nasleđe. Poznata je i po odvažnim modnim izjavama u znak podrške palestinskim uzrocima, uključujući haljinu inspirisanu keffijehom tokom Copenhagen Fashion Week 2025.

Venčanje koje je spojilo nasleđe i stil

Ceremonija u domu Mohameda Hadida bila je dizajnirana da odražava Alanine kreativne i kulturne senzibilitete. Alana je nosila koja venčanicu kombinuje održivost i klasični glamur. Njene sestre, Bela i Džidži, bile su pratilje i nosile su usklađene haljine svetlozelenih tonova, što je odražavalo prirodnu i diskretnu estetiku venčanja.

Ceremonija je isticala jednostavnu autentičnost, daleko od tipične ekstravagancije poznatih ličnosti. Alana je izjavila:

„Imam 42 godine i dugo sam čekala da se udam,“ naglašavajući svoju zrelost i samopouzdanje.