Glumac Goran Bogdan sa koleginicom Jovanom Stojiljković prošle godine dobio je dete. Sada je otkrio koliko je uvideo da mu se život menja.

Dolazak ćerkice u njegov život doneo je i promene ali, kako glumac kaže, sada je uvideo i koliko su majke važne i koliko im se divi:

"Tek sam postao tata pa ne bih voleo previše da filozofiram. Ali jedno znam u ovih nekoliko meseci otkad smo dobili ćerku, majka je monolit. To što žena proživljava kroz majčinstvo je nadljudsko. Već sad naslućujem da mi iskustvo očinstva menja život. Ali majka je na pijedestalu, bez dileme", kazao je za hrvatsku Gloriu.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković Foto: ATA images

Ovo je prvo dete za poznati glumački par, koji su i van scene bliski saradnici, a sada su zakoračili u ulogu roditelja. Njihova saradnja na brojnim projektima iz oblasti glume i umetnosti već je dugo poznata javnosti, a sada će njihov odnos dobiti novu dimenziju sa dolaskom deteta.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

Jovana Stojiljković Foto: Boba Nikolić

"Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beograđane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba" govorio je glumac.