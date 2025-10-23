Slušaj vest

Na današnji dan, 23. oktobra 2013. tragično je nastradala hrvatska glumicaDolores Lambaša, koju je obožavao ceo region. Ona je preminula od zadobijenih povreda nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila kod Slavonskog broda.

Dolores Lambaša Foto: Printscreen/Youtube

"Teško je svake godine se prisećati ovog dana. Jednako me boli kao i prvog dana, rana je ista. Nemam šta drugo da kažem", istakla je njena majka Alma Petrović za Story. Iako je bila tek na početku karijere, Dolores je ostvarila nekoliko uloga u serijama i filmovima, među kojima su "Ruža vetrova", "Najbolje godine", "Odmori se, zaslužio si"... Okušala se i na pozorišnim daskama u predstavi zagrebačkog HNK "Dom Bernarde Albe", u kojoj je imala glavnu ulogu Adele. Pre smrti, Šibenčanka se posvetila i pisanju, a iza sebe ostavila je nikada dovršeni roman sa autobiografskim elementima.

Podsetimo, tog kobnog dana za volanom je bio njen prijatelj i kolega, Stojan Matavulj, koji je zbog ove tragedije proveo osam meseci iza rešetaka.

Dolores Lambaša Foto: Printscreen/Youtube

Dolores se kobne večeri vraćala iz Beograda za Zagreb. Njen prvobitni plan bio je da sa kolegom Stojanom Matavuljem prespava u hotelu u Iloku. Međutim, u poslednjem trenutku odlučili su se za noćnu vožnju. Nakon zabave sa prijateljima, Dolores i Stojan krenuli su put Zagreba. 23. oktobra 2013, u 6.45 ujutru. Njihov automobil, koji je vozio Matavulj, sudario se sa drugim vozilom.

Od siline udarca oba vozila su sletela s puta, a mlada glumica, iako je bila vezana, izletela je kroz prozor.

"Nisam ga prepoznao i samo sam mu rekao da sam u redu, a on mi je odgovorio da je njegova saputnica teško povređena. Tada sam video da neko leži pored, on se vratio do nje i kleknuo, dozivao je… Grozna situacija. U međuvremenu su se neka vozila zaustavila, a vrlo brzo došla je i Hitna pomoć", prepričao je nakon nesreće jezivu scenu vozač automobila sa kojim su se sudarili Dolores i Stojan.

Dolores Lambaša Foto: Printscreen/Youtube

Sa teškim povredama abdomena i unutrašnjih organa, Dolores je prevezena u bolnicu, gde je odmah operisana. Međutim, zbog težine njenih povreda lekari nisu bili optimistični. Samo nekoliko sati kasnije izgubila je bitku.

Njen privatan život konstantno je intrigirao javnost. Naime, Dolores je bila poznata po vezama sa starijim muškarcima, a jedan od njih bio je čuveni glumac Frano Lasić, koji posle tragedije nikada nije želeo da govori o svojoj bivšoj devojci.

U poslednjem, neobjavljenom intervjuu, koji je dala za hrvatske medije izjavila je da joj je jedina želja da bude živa i zdrava.

Dolores Lambaša Foto: Printscreen

"Za trideset godina volela bih biti živa i zdrava. Volela bih i dalje da glumim, plovim i lovim ribu. Ma ne treba meni puno. Mene mogu da povrede samo razočaranja. Znam koliko sam spremna da učinim za ljude koji uspeju da uđu u prvi krug mog srca, ta ljubav je bezuslovna. Ali kada očekujem isto od tih ljudi, gotovo uvek se razočaram. U životu je najbolje očekivati određene stvari samo od sebe i sam sebi dokazivati sopstveni rast", rekla je tada Dolores.

Iako je imala buran ljubavni život, otkrila je da još čeka da joj neko uputi najlepše reči:

"Najlepše su mi one koje sam stigla da iščitam iz jednih očiju i koje su i pre nego što su bile izgovorene zastale negde u uskomešanoj utrobi jer nisu postojale reči kojima bi mogle da se iskažu. Ali one najbolje će mi, volim da verujem tako, neko tek izreći", završila je.

Dolores Lambaša Foto: Printscreen

Majka poznate glumice Alma Petrović ni danas se ne miri sa gubitkom naslednice, a ovako je jednom prilikom govorila o svojim osećanjima za portal 24 sata.hr.

"Ništa meni lakše nije. Na groblje idem često, šta ću... Ali to mi ne olakšava. Ako ne idem, užas, a ako idem isto. Kad je vidim na televiziji, čini mi se kao da je tu, kao da je živa. Šok je kad upališ slučajno, pa vidiš ili ako mi jave da je na televiziji. Šta mi to vredi kad mog deteta nema. Svaki 23. mi je grozno, ali i ne samo tada, nego svaki dan. Nju je ubilo jedanput, a mene svaki dan ubija. To mi je bilo jedino dete, živela sam za nju, mučila se i sve. Grozno se osećam."

"Mi znamo istinu o njenoj smrti, ali još nije vreme da govorim o tome. Nijedna kazna nije mi dovoljna za Doloresinu tragičnu smrt", svojevremeno je priznala njena majka.

Dolores je sahranjena 25. oktobra 2013. godine, u svom rodnom gradu Šibeniku, uz zvuke pesme "Ne diraj moju ljubav“.

Bonus video: