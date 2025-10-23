Slušaj vest

Supermodel Hajdi Klum (52) otkrila je da je imala jedan od najneprijatnijih razgovora u životu sa svojom 21-godišnjom ćerkom Lenom, nakon što je ona sasvim slučajno pronašla njen ormar sa igračkama za odrasle, piše LADbible.

Gostujući u podkastu The Skinny Confidential Him & Her, Klum je uz osmeh ispričala kako je došlo do te situacije i otkrila da taj ormar zapravo ima svoju organizaciju.

Lena je sve slučajno otkrila

Na pitanje gde čuva svoje „intimne stvari“, Hajdi je priznala da za to ima poseban, veliki ormar. Upravo taj ormar je njena ćerka otkrila sasvim slučajno.

„Znala je tačno šta je to“, priznala je manekenka. „Ali bila je s drugaricom, snimale su se i kikotale, a ja sam pomislila: O, moj Bože.“

Na pitanje da li je ormar organizovan po boji ili raspoloženju, Hajdi se našalila:

„Ne, poređano je po veličini.“

Dodala je i da u ormaru ne drži samo igračke, već i mnogo drugih stvari: „Tu su perike, odeća, cipele, čizme... ima svega.“

Sećanje na „crvenu zastavicu“ iz prošlih veza

Klum se prisetila i jedne situacije iz ranijih veza.

„U nekim vezama, kada bi partner bio bolestan, ja bih došla kući obučena kao medicinska sestra i pitala: ‘Kako je moj pacijent?’ A oni bi se samo smejali. Tada sam pomislila – to je baš veliki red flag“, ispričala je uz smeh.

„Mislila sam da je to najkul stvar na svetu“

Kasnije je Hajdi u drugom podkastu, Call Her Daddy, nazvala Lenu putem video-poziva da bi je pitala kako se osećala kada je pronašla taj ormar.

Lena, međutim, nije bila ni šokirana ni zbunjena – naprotiv, bila je oduševljena.

„Mislila sam da je to najkul stvar ikad“, rekla je. „Gledala sam to sa drugaricama i pitala: ‘Mama, šta je ovo? Mikrofon?’“

Na to se Hajdi kroz smeh prisetila: „Nije bio mikrofon.“

