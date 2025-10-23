Slušaj vest

Glumica Anđelka Stević Žugić danas slavi svoj 41. rođendan, a čestitke joj pristižu sa svih strana.

Među prvima joj se javila bliska prijateljica, voditeljka Marija Kilibarda, koja je na Instagramu podelila njihovu zajedničku fotografiju i uz nju uputila emotivnu poruku slavljenici.

- Ne pamtim kada sam poslednji put bila budna do ponoći. Ovu sam želela da dočekam, da bih ti što pre rekla sledeće: Radost i ljubav stalno seješ, želim ti da samo radost i ljubav ženješ. Ništa manje. Volim te zbog toliko toga, a imam utisak da se tek zagrevam. E tako. Srećan rođendan, Bu moja - napisala je Marija Kilibarda.

Marija Kilibarda čestitala rođendan Anđelki Stević Žugić
Marija Kilibarda čestitala rođendan Anđelki Stević Žugić Foto: printscreen/instagram/kilimara

Nakon nje oglasila se glumica Anja Mandić.

- Kumašine, ti si moje vedro nebo i najlepši osmeh. I nepregledna ljubav. Srećan mi tvoj divan dan, suncem obasjan. I "ne brini neko pamti svaki tren u godini", grlim - napisala je Anja Mandić, a čestitke su se nizale.

Anja Mandić čestitala rođendan Anđelki Stević Žugić
Anastasija Mandić čestitala rođendan Anđelki Stević Žugić Foto: Printscreen/Instagram/anjuta_mandic

Anđelka danas živi sa suprugom Markom Žugićem, sinom Jakšom i ćerkom Čarnom u luksuznom stanu u Beogradu.

Zahvaljujući fotografijama koje povremeno deli na Instagramu, pratioci su imali priliku da zavire u elegantno uređeni dom poznate glumice, koji odiše toplinom i modernim dizajnom.

Nakon razvoda od Darija Prpića, sa kojim ima sina, Anđelka je ponovo pronašla sreću pored Marka Žugića, sa kojim je dobila ćerku Čarnu.

Stan Anđelke Stević Žugić Foto: Printscreen/Instagram

Njihov odnos izazvao je burne reakcije javnosti, jer su mnogi tada spekulisali da se glumica udala za svog kuma.

