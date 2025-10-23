Anđelka Stević Žugić proslavlja veliki dan, oglasila se Marija Kilibarda: "Ne pamtim kada sam poslednji put bila budna do ponoći"
Glumica Anđelka Stević Žugić danas slavi svoj 41. rođendan, a čestitke joj pristižu sa svih strana.
Među prvima joj se javila bliska prijateljica, voditeljka Marija Kilibarda, koja je na Instagramu podelila njihovu zajedničku fotografiju i uz nju uputila emotivnu poruku slavljenici.
- Ne pamtim kada sam poslednji put bila budna do ponoći. Ovu sam želela da dočekam, da bih ti što pre rekla sledeće: Radost i ljubav stalno seješ, želim ti da samo radost i ljubav ženješ. Ništa manje. Volim te zbog toliko toga, a imam utisak da se tek zagrevam. E tako. Srećan rođendan, Bu moja - napisala je Marija Kilibarda.
Nakon nje oglasila se glumica Anja Mandić.
- Kumašine, ti si moje vedro nebo i najlepši osmeh. I nepregledna ljubav. Srećan mi tvoj divan dan, suncem obasjan. I "ne brini neko pamti svaki tren u godini", grlim - napisala je Anja Mandić, a čestitke su se nizale.
Anđelka danas živi sa suprugom Markom Žugićem, sinom Jakšom i ćerkom Čarnom u luksuznom stanu u Beogradu.
Zahvaljujući fotografijama koje povremeno deli na Instagramu, pratioci su imali priliku da zavire u elegantno uređeni dom poznate glumice, koji odiše toplinom i modernim dizajnom.
Nakon razvoda od Darija Prpića, sa kojim ima sina, Anđelka je ponovo pronašla sreću pored Marka Žugića, sa kojim je dobila ćerku Čarnu.
Njihov odnos izazvao je burne reakcije javnosti, jer su mnogi tada spekulisali da se glumica udala za svog kuma.
Bonus video: Anđelka Stević Žugić ispričala anegdotu iz svog života