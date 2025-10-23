da li je ovo previše

Ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, dvanaestogodišnja Nort Vest, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom novog izgleda na TikToku. Na snimcima i fotografijama koje su brzo postale viralne, Nort se pojavila sa lažnim tetovažama po licu i septum pirsingom, dok su detalji poput plavih kontakt sočiva, dugih trepavica, mehendi crteža na rukama i pletenica u plavoj boji upotpunili njen upečatljiv izgled.

Novi izgled izazvao lavinu komentara

Mlada naslednica slavnih roditelja pokazala je svoj odvažni stil dok je prisustvovala koncertu repera OsamaSona zajedno sa prijateljima. Internet je ubrzo „eksplodirao“ od komentara – mnogi korisnici društvenih mreža izrazili su zabrinutost zbog njenog izgleda.

„Ima 12 godina, gde su roditelji?“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su dodali: „Loše roditeljstvo, izgubljeno detinjstvo.“

Pogledajte u galeirji fotografije koje su napravile pometnju:

Nort Vest sa tetovažama na licu

Jedan komentar koji se posebno istakao glasio je: „Ona se ponaša previše odraslo, njen otac je bio u pravu.“

Naravno, nije sve bilo negativno. Mnogi su pokušali da na situaciju gledaju sa dozom humora:

„Šta se ovo dešava, ‘u fazonu Kanje Vest’?“, našalio se jedan korisnik.

Drugi su priznali da im je sve to pomalo neverovatno: „Imam 15 godina, a mama mi ne da ni običan pirsing u nosu!“

Podeljena mišljenja fanova

Dok su jedni smatrali da je Nort premlada za takav izgled, drugi su stali u njenu odbranu.

„To su samo lažne tetovaže. Pustite dete da se izrazi. I ja sam u školi crtala po sebi i eksperimentisala sa šminkom. Razlika je samo u tome što ona ima više para“, napisala je jedna korisnica TikToka.

Drugi komentar u istom duhu glasio je: „Ona je samo tinejdžerka koja se igra modom. Zašto svi toliko dramatizuju? Devojčica je baš kul!“

Kim priznala da je pravila modne greške sa ćerkom

Nortin novi imidž pojavio se svega nekoliko dana nakon što je njena majka, Kim Kardašijan, u podkastu Call Me Daddy priznala da nije uvek bila sigurna u modne odluke svoje ćerke.

„Ponekad sve deluje normalno dok ne shvatim da to ne treba da nosi. Onda kažem – u redu, nikad više nećemo to oblačiti. Nažalost, sve se desi pred očima celog sveta“, ispričala je Kim.

„Obično se oblači kao dečak, ali ovog puta želela je da isproba nešto što nose i njene drugarice... i eto, napravile smo malu grešku.“

