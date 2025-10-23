Slušaj vest

Rođena kao Amal Alamudin 3. februara 1978. godine u Bejrutu, Amal Kluni, kako je danas znamo, u detinjstvu je osetila strahote rata u rodnom Libanu. Kada su 1982. izbili prvi nemiri, njena porodica je bila primorana da napusti domovinu i preseli se u Veliku Britaniju. Tamo su započeli novi život.

Odrasla je u uglednoj porodici - njen otac Ramzi bio je univerzitetski profesor i novinar, a majka Barija uspešna urednica i vlasnica izdavačke kuće. Amal ima mlađu sestru Taliju i dva brata, Samera i Ziada. Odmalena je pokazivala izuzetnu ambiciju, pa ne čudi što je školovanje završila u najboljim britanskim institucijama.

Osnovnu i srednju školu pohađala je u Engleskoj, a zatim je upisala Oksford, gde je diplomirala pravo 2000. godine. Samo godinu dana kasnije, započela je master studije prava na Univerzitetu u Njujorku, gde je završila i postdiplomske. Bila je kvalifikovana da se bavi advokaturom i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Ujedinjenom Kraljevstvu - što je već tada izdvajalo kao izuzetno perspektivnu pravnicu.

Prepoznata u svetu prava i humanitarnog rada

U advokatsku komoru Njujorka primljena je 2002. godine, a osam godina kasnije i u Velsu. Tokom karijere, Amal je sarađivala sa najvažnijim međunarodnim institucijama - Međunarodnim sudom u Hagu, Specijalnim sudom Ujedinjenih nacija za Liban, kao i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Kada se 2010. vratila u Veliku Britaniju, pridružila se prestižnoj advokatskoj kancelariji, gde je učestvovala u brojnim važnim slučajevima. Zastupala je državu Kambodžu, bivšeg šefa libijske obaveštajne službe Abdalaha al Senusija, Juliju Timošenko, Džulijana Asanža, pa čak i bila savetnik kralja Bahreina.

Osim advokature, predavala je na više svetskih univerziteta i držala predavanja o ljudskim pravima i međunarodnom pravu, a njene profesionalne zasluge prepoznate su brojnim priznanjima. Barbara Voters ju je uvrstila među 10 najfascinantnijih ljudi 2015. godine, a godinu dana ranije nominovana je za najbolji stil na Britanskim modnim nagradama, rame uz rame sa Dejvidom Bekamom, Kejt Mos, Kirom Najtli i Emom Votson.

Stajlinzi Amal Kluni, inače, redovno ostavljaju bez daha, bilo da je u pitanju opušteno dnevno izdanje ili glamurozan izgled za crveni tepih. Pre nego što je postala supruga jednog od najpoznatijih glumaca današnjice, Amal je već bila poznata po svom besprekornom stilu i profesionalnoj eleganciji - uvek svedena i sofisticirana.

Ljubav sa Džordžom Klunijem

A onda je u njen život ušao ni manje ni više, nego Džordž Kluni.

Par se, naime, upoznao 2013. godine preko zajedničkog prijatelja na jezeru Komo, u Italiji. Iako je glumac tada imao 52 godine i bio poznat kao nepopravljivi neženja, odmah je znao da je pronašao "onu pravu".

"Otišli smo na večeru, bilo je jedno od onih modernih i šik mesta. Kada smo izašli, ispred je bilo preko 50 paparaca. Ali sa svime se nosila kao pravi šampion", prisetio se Džordž Kluni.

Amal, s druge strane, priznala je da nije očekivala da će se ikada udati.

"Upoznala sam Džordža kada sam imala 35 godina. Do tada sam se već pomirila s idejom da ću ostati sama. Vrlo brzo, dok smo se skrivali u mom stanu, osetila sam da bez obzira na sve, više nikada neću želeti da budem ni sa kim drugim", rekla je jednom prilikom.

Njihova veza napredovala je brzo. Verili su se u aprilu 2014, a već u septembru iste godine rekli sudbonosno "da" na raskošnoj venecijanskoj ceremoniji. U junu 2017. postali su roditelji blizanaca, Aleksandra i Ele.

Zajedno su osnovali "Kluni fondaciju za pravdu" sa ciljem da unaprede pravdu u sudnicama, zajednicama i učionicama širom sveta. Takođe, svake godine prelepa Libanka finansira obrazovanje jedne studentkinje iz svoje rodne zemlje, a sa Džordžom sponzoriše i studije iračkog izbeglice Hazima Avdala na Univerzitetu u Čikagu.

Na dodeli nagrade za životno delo Američkog filmskog instituta 2018. godine, Amal je po prvi put javno govorila o svom suprugu.

"Lakše mi je da govorim pred sudom nego pred publikom, ali večeras to radim za svog muža. On je osoba kojoj se divim i od čijeg se osmeha svaki put rastopim. Ljubavi moja, ono što sam pronašla s tobom je ona velika ljubav kojoj sam se oduvek nadala", izjavila je tom prilikom.

Iako je u medijima u poslednjim mesecima bilo naznaka da je brak više nije tako stabilan kao nekada i da postoji pretnja da može da se uruši do temelja - Amal i Džordž su sve brzo demantovali - bez bespotrenih objašnjenja.

