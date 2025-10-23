Slušaj vest

Bila je žena zbog koje je Pariz zastajao, lice koje su želeli najpoznatiji svetski fotografi, hodala je pistama koje su menjale istoriju mode. A onda, na samom vrhuncu slave, Ljudmila Isajeva je nestala bez objašnjenja, ostavivši iza sebe mit o "ledenoj kraljici sa očima boje neba".

Njeno ime danas retko ko spominje, ali upravo je ona bila prva žena iz Rusije koja je probila zid iza Gvozdene zavese i osvojila modni svet. Od skromne devojke iz moskovske porodice inženjera do muze Armanija i zvezde Voga - njen put bio je blistav, kratak i nezaboravan. A završio se, paradoksalno, pod palmama Majamija, daleko od reflektora koji su je učinili besmrtnom.

Ljudmila je bila prva sovjetska manekenka koja se pojavila na naslovnoj strani Voga. Hodala je pistama za Dior i Armani, njeno lice krasilo je izloge Pariza i Njujorka. A onda, na vrhuncu slave se povukla.

Armani ju je nazivao "ledenom kraljicom sa očima boje neba", dok su je novinari zvali "najzagonetnijom manekenkom Istočne Evrope".

Rođena u Moskvi, Ljudmila nije verovala da je lepa. Visoka, povučena i pomalo nespretna, u detinjstvu je mrzela nadimak "Dilda".

Nakon škole udala se za inženjera i planirala miran život u struci. Sve dok jednog dana nije čula za modni teatar Valentina Judoškina. Došla je "samo da proba", i odmah dobila prvi ugovor.

Judoškin je u njoj prepoznao jedinstven spoj strogosti i krhkosti - osobinu koja će kasnije postati njen zaštitni znak. Već sutradan je hodala pistom, ne sluteći da će joj se život potpuno promeniti.

Uspeh, međutim, nije obradovao njenog muža. Svađe su postajale sve češće, a Ljudmila je sve više vremena provodila u ateljeu, učeći da hoda, da se osmehuje pod reflektorima i da drži glavu visoko pred fotoaparatima.

Prva žena iz Sovjeta na naslovnici Voga

Kada je pariska agencija Glamour stigla u Moskvu, Ljudmila je došla samo da podrži drugarice na kastingu. Ipak, upravo nju su zapazili skauti.

Nedugo potom, čuveni Piter Lindberg organizovao je legendarnu fotosesiju Red Stars na ulicama Moskve. Fotografije na kojima Ljudmila korača Tverskom u crvenom kaputu obišle su Evropu, a ubrzo se pojavila i na naslovnoj strani italijanskog Voga - po prvi put u istoriji, jedna sovjetska manekenka!

U Parizu je radila za Dior, Yves Saint Laurent i Armani. Fotografima je bila "ruska Vera Ajkon", a novinari su je nazivali "utelovljenjem severne elegancije".

Dok je karijera cvetala, njen brak se raspadao - suprug nije izdržao ritam njenog novog života i zatražio je razvod.

Njujork, modni ugovori i životna prekretnica

Godine 1991. Džon Kasablankas pozvao ju je u Njujork i ponudio ugovor sa Elite Model Managementom.

Odjednom se našla rame uz rame sa Lindom Evanđelistom, Sindi Kraford i Kristi Terlington, a honorari su dostizali i osam hiljada dolara po danu.

Radila je kampanje za Kelvin Klajn, Versaće i čak za Pepsi.

A onda je, na jednom prijemu, upoznala sovjetskog hokejaša Vladimira Malahova, tadašnjeg igrača New York Islandersa. Već posle nekoliko dana odlučili su da više ne žele da se razdvajaju.

U početku je pokušavala da spoji modne piste i porodični život, ali posle rođenja drugog deteta - Ljudmila je odlučila da iz modne industrije ode zauvek.

"Bog nije stvorio takvu lepotu da sedi kod kuće"

Poslednji put je zakoračila na pistu 1994. godine - tada je već bila u trećem mesecu trudnoće. Ubrzo nakon toga, Ljudmila i Vladimir preselili su se u Majami, kupili kuću sa baštom i započeli miran porodični život.

Vladimir je postao trener, a Ljudmila posvećena majka i domaćica. Svakodnevno je brinula o deci, sadila cveće i pažljivo čuvala svoj mir, daleko od objektiva i naslovnica.

Kada je Đorđo Armani čuo da se njegova muza povukla, navodno je uzviknuo: "Bog nije stvorio takvu lepotu da sedi kod kuće!"

Ali za Ljudmilu, taj izbor je bio sasvim prirodan.

Često je govorila da je imala dvostruku sreću - prvo, što nije postala rob glamura, i drugo, što je pronašla ljubav zbog koje vredi odustati čak i od svetskih modnih pista.

