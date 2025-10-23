Slušaj vest

Plus-sajz manekenka Ešli Grejem je majka troje dece - ima sina Isaka, kog je dobila u januaru 2020. godine, i blizance, dva dečaka koji su došli na svet u januru 2022. godine. U braku je sa Džastinom Ervinom neverovatnih 15 godina i važe za jedan od skladnijih parova u Holivudu.

Ona je govorila koliko joj se život promenio dolaskom dece:

1/4 Vidi galeriju Ešli Grejem Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Patrica Schlein / StarMax / Profimedia

- Sigurno je da više ne mogu da spavam do kasno, da se tuširam satima ili da imam složenu mejkap rutinu. Morala sam da naučim kako da prilagodim raspored svojoj porodici - i zaista se isplatilo! Ali deca tako brzo rastu da bih volela da mogu da zamrznem vreme, kako bih mogla da zaista uživam u ovim trenucima s njima - rekla je manekenka.

Dobar stil i moda su njena strast, a posebno je postala popularna zbog stava prema svom telu koji ni danas nije promenila. Ponosno nosi obline i ona je jedna od najpoznatijih plus-sajz manekenki.Sa svojih 95 kilograma i visinom od 177 cm, svakim pojavljivanjem dokazuje da vera u sebe zrači najlepšom svetlošću. Insipirisana modom za plus-sajz devojke ona je odlučila da pokrene svoju liniju za sve koje žele da se osećaju se*si i moderno.

Sada je Ešli Grejem zablistala na gala večeri "Prostor za rast" (Room to Grow) u Njujorku, a pojavila se u tamnoj haljini koja je podsećala na noćno nebo i savršeno isticala njene ženstvene obline.

Kao istaknuta manekenka i članica upravnog odbora organizacije, ona je svojim prisustvom i elegancijom dodatno istakla značaj događaja, koji podržava porodice sa malom decom.





(Kurir.rs/Srećna.rs)

VIDEO: Sofija Milošević: