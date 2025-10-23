Slušaj vest

Unuk američkog predsednika Donalda Trampa, Spenser Tramp, proslavio je juče 13. rođendan pa mu je tim povodom otac, Donald Tramp Junior, česitao divan dan na svom Instagram profilu objavivši fotografije na kojima su se našli sporni detalji.

"Srećan rođendan najmanjem od mojih malih muškaraca. Spensere, ne mogu da verujem imaš 13 godina i nadam se da ćeš imati sjajan dan, prijatelju. Volim te mnogo. Jedva čekam da se ponovno vratimo u prirodu sa tobom. Ponosan sam zbog tebe", napisao je sin Donalda Trampa pa podelio 12 fotografija slavljenika, a u seriji slika su i one na kojima dečak drži oružje.

Donald Tramp Junior sa sinom Foto: printscreen/instagram/donaldjtrumpjr

Slike na kojima dečak drži oružje pokrenule su veliku osudu: "Nema ni 13 godina, a ti si mu gurnuo pušku u ruke. Stvarno bolesno. Nema razloga da dečak danas mora da ubije životinju za hranu". Napomene radi, fotografije su zabeležene pre nego što je Trampov unuk proslavio 13. rođendan.

Donaldu Trampu Junioru poručuju: "Ti si jadan izgovor za čoveka – nisi srećan osim ako ne ubijaš nevine životinje".

Trampov sin bio je i ranije na meti kritika zbog lovačkih aktivnosti. Njegov izlet u Mongoliju 2019. godine navodno je američke poreske obveznike koštao više od 75.000 dolara, piše BBC koji je objavio da je Donald junior ubio retku argali planinsku ovcu, a dozvolu za lov dobio je retroaktivno.

Unuk Donalda Trampa Foto: printscreen/instagram/donaldjtrumpjr

Ranije ove godine fotografisan je u lovu na patke u blizini Venecije, gde su ga optužili za ubijanje zaštićene patke zlatice, u zaštićenoj zoni. Italijanski tužioci sprovode istragu, a njegov tim negira bilo kakve nepravilnosti.

Donald Tramp junior se redovno suočava sa kritikama zbog kršenja etičkih i pravnih normi, i zato što se zalalže za pravo nošenja oružja.

Podsetimo, sin američkog predsednika dobio je sina Spensera sa bivšom suprugom Vanesom Tramp, sa kojom ima još četvoro dece, a od koje se razveo 2018. posle 13 godina braka, zbog njegove preljube, kako se pisalo. Bio je u vezi sa Kimberli Gilfoj pa je i nju prevario sa Betinom Anderson, sa kojom je sad u vezi.

Klikom na link pročitajte zašto je Trampov sin zbog sastanka zatvorio ceo sprat.

Vanesa Tramp je obelodanila vezu sa legendom golfa Tajgerom Vudsom.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Trampove pretnje članicama BRIKS-a