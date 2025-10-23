Slušaj vest

Na listi najomraženijih poznatih ličnosti 2025. godine došlo je do velike promene kada je prvo mesto u pitanju, a sa trona je svrgnut ozloglašeni reper Šon ‘Paf Dedi’ Kombs.

Ova dinamična lista rangira poznate ličnosti na osnovu javnog mnjenja, otkrivajući zvezde koje su na različite načine uspele da razbesne ili otuđe svoju publiku.

Od skandaloznog ponašanja, preko neprestane arogancije, do neuspeha u umetničkim pokušajima – brojne su razlozi zbog kojih su ove ličnosti postale široko kritikovane.

Ključ pri izboru nije u tome da se one demonizuju, već da se razume i analizira zašto određene slavne osobe, uprkos svom zavidnom statusu, izazivaju toliko javnog prezira.

Nekoliko ozloglašenih poznatih ličnosti, poput Kanjea Vesta i Krisa Brauna, našlo se na listi zbog problematičnog ponašanja koje ih je dovelo do toga da budu ozloglašeni u javnosti.

Kanje Vest Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia

Kanje, sa svojim nepredvidivim objavama na društvenim mrežama i polarizujućim političkim stavovima, stalno izaziva kontroverze. Slično tome, nasleđe Krisa Brauna, obeleženo optužbama za porodično nasilje, i dalje nije izbledelo iz javnog sećanja.

Kim Kardašijan, uprkos ogromnom broju pratilaca na mrežama, često je na meti kritika zbog nedostatka samosvesti i promovisanja nerealnih standarda lepote.

U svet zloglasnosti uplovio je i tehnološki magnat Ilon Mask, čiji nepromišljeni tvitovi i drsko ponašanje redovno izazivaju lavine negativnih komentara.

Džejms Korden Foto: Printscreen

Britanski zabavljačDžejms Korden, uprkos vedroj televizijskoj ličnosti, često iritira publiku zbog navodno egocentričnog ponašanja van kamera. Nekada omiljeni američki glumac Bil Kozbi nastavlja svoj pad nakon osuđujućih presuda za seksualne napade.

Svaki od ovih pojedinaca uspeo je da se izdvoji svojim delima — ali u pogrešnom smeru, okrenuvši javno mnjenje protiv sebe. Od osramoćenih holivudskih glumaca i glumica do poznatih ličnosti koje su, po mišljenju javnosti, izbegle odgovornost za svoje postupke — svaki „šampion kontroverze“ ima svoj razlog za nepopularnost.

Prema najnovijem rangiranju sajta Ranker, vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, upravo je pretekla repera Šona Kombsa (Pi Didija) i zauzela prvo mesto na listi najneomiljenijih slavnih osoba 2025. godine.

Rangiranje se nastavlja sa Šonom Kombsom na drugom mestu, potom princem Harijem, Oprom Vinfri i Elen Dedženeris. U prvih pet pozicija ističe se prisustvo čak dva člana povezana s britanskom kraljevskom porodicom — naročito zato što su Megan i Hari rame uz rame po rankiranju, simbolizujući i uspon i pad para koji već godinama pokušava da redefiniše svoje uloge izvan monarhije.

Opra Vinfri Foto: ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zašto je Megan Markl na vrhu liste najomraženijih slavnih?

Uprkos tome što je u početku osvajala simpatije javnosti kao osveženje u krutim okvirima britanske monarhije, Megan Markl se s vremenom pretvorila u jednu od najkontroverznijih figura savremene pop kulture.

Javnost joj zamera preteranu samopromociju, česte intervjue u kojima kritikuje kraljevsku porodicu i pokušaje da, kako mnogi smatraju, „istovremeno bude i žrtva i zvezda“. Neki smatraju da je izgubila autentičnost, jer se njena borba za „slobodu“ sve više pretvara u unosan brend.

Megan Markl Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Osim toga, mnogi Britanci i Amerikanci veruju da Megan vešto koristi medije da bi oblikovala narativ u svoju korist, dok se istovremeno žali na preteranu pažnju istih tih medija. Taj paradoks, uz stalne optužbe za manipulativnost, učinio ju je jednom od najpolarizovanijih žena današnjice.

Zašto je Pi Didi izazvao ogroman talas neodobravanja?

Muzički mogul Šon Kombs, poznat kao P. Didi, našao se u središtu skandala koji je ozbiljno narušio njegovu reputaciju. Nakon godina tokom kojih je slovio za jednog od najuticajnijih ljudi u hip-hop industriji, protiv njega su pokrenute ozbiljne optužbe za zlostavljanje, trgovinu ljudima i nasilje, što je šokiralo javnost.

Serija tužbi i svedočenja bivših saradnika i partnerki dodatno je potresla njegov imidž, a mnogi su ga nazvali „pali titan muzičke industrije“. Čak i oni koji su nekada hvalili njegovu karijeru i poslovni uspeh sada ističu njegovu toksičnu moć i zloupotrebu uticaja.

Iako on negira optužbe, internet zajednica i bivši fanovi nisu mu oprostili – što ga je katapultiralo među najomraženije javne ličnosti 2025. godine.

Vrh ove liste nije samo titula — to je ogledalo načina na koji pop kultura pretvara harizmu u sukob. Sada ostaje veliko pitanje: može li Megan Markl povratiti naklonost američke javnosti, ili je ovo odbacivanje postalo trajno?

(Kurir.rs/idjtv.rs)

