Debora Li Fernes, bivša supruga Hjua Džekmena jednom je dala šaljiv komentar o njihovom braku koji je privukao pažnju. Njih dvoje bili su u braku 27 godina pre nego što su se razišli 2023. godine. U intervjuu iz 2013. Fernes je objasnila da se s Džekmenom osećala kao da „stalno imaju aferu“.

Tu je primedbu izazvalo to što se njegov izgled često menjao zbog različitih filmskih uloga. Uprkos vedrom tonu njenog komentara, danas on zvuči pomalo zloslutno zbog njegove prevare koja je okončala njihov brak.

Hju Džekmen i Debora Li Ferns Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

U istom intervjuu za magazin Town & Country iz 2013. godine, Fernes je govorila o svojoj naklonosti prema Džekmenu, čak i dok se njegov izgled menjao sa svakom ulogom.

Na pitanje da li više voli Džekmena s njegovom prepoznatljivom bradom, rekla je: „Da. Ali volim ga i obrijanog.“

„Volim ga na sve načine: buckastog, mišićavog, mršavog. Kao da stalno imam afere. Nemojte to stavljati na naslovnu stranu“, rekla je.

Njen komentar je šaljivo nagovestio da Džekmenovi različiti izgledi stvaraju osećaj kao da je svaki put s novom osobom, što je za nju činilo stvari uzbudljivima.

Hju Džekmen Foto: MODE / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Par se upoznao 1995. godine dok su radili na australijskoj TV seriji Corelli, gde je hemija između njih bila trenutna. Često su tokom braka govorili o svojoj snažnoj povezanosti i međusobnoj podršci kroz uspone i padove svojih karijera. Ostali su u braku gotovo tri decenije pre nego što su 2023. objavili razvod.

U zajedničkoj izjavi povodom razvoda, Džekmen i Fernes su rekli:

„Blagosloveni smo što smo proveli skoro tri decenije zajedno kao muž i žena u divnom braku punom ljubavi. Naše putovanje se sada menja i odlučili smo da se razdvojimo kako bismo nastavili svoj individualni rast.“

"U ovo sledeće poglavlje ulazimo sa zahvalnošću i ljubavlju. Izuzetno cenimo vaše razumevanje i poštovanje naše privatnosti dok naša porodica prolazi kroz ovu tranziciju u našim životima“, zaključili su.

Hju Džekmen i Saton Foster Foto: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia