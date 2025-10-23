Slušaj vest

Demi Mur (62) ove godine dokazuje da vreme može biti saveznik — ako znaš kako da ga nosiš. Glumica filma “The Substance” ponovo je u centru pažnje, a njene nove naslovnice za američko izdanje magazina Glamour samo potvrđuju da 2025. u potpunosti pripada njoj.

Za Women of the Year broj, Demi je pozirala u spektakularnoj skulpturalnoj haljini britanskog dizajnera Herisa Rida, koja kombinuje viktorijanske siluete i modernu teatralnost. Haljina u obliku kaveza, sa strukom u obliku osa i srcolikim dekolteom, otkriva crne gaćice ispod, dok su stajling upotpunili vrtoglave cipele Toma Brauna (Thom Browne) i viseće dijamantske minđuše brenda Šopard (Chopard).

„Inspiraciju sam pronašao u viktorijanskim idejama o krinolinama, prostoru i samouverenosti koju taj ‘kavez’ pruža ženi koja ga nosi,“ napisao je Rid na Instagramu.

Fotografije, koje potpisuje Tomas Vajtstajd, a stilizovao je Bred Goreski, prikazuju Demi u nizu zanosnih modnih trenutaka — od crnog bodija-haljine modne kuće Balensijaga, preko dramatične kreacije Aleksandra Mekvina uz crvene čizme, do baršunaste električno plave haljine Gučija. Njena verna mikro čivava Pilaf takođe se pojavljuje na snimanju, kao neizostavan deo glumičine svakodnevice.

„U poslednje vreme osećam da imam više energije nego ikad“, rekla je Demi u razgovoru sa koleginicom Margaret Kvali (Margaret Qualley) za Glamour. „Kada pogledam Helen Miren, pomislim: ‘Bože, ima preko 80 godina i još uvek je toliko dinamična, radi neverovatne projekte!’ To mi daje nadu — imamo još mnogo toga pred sobom.“

Ovaj modni trijumf dolazi u jeku izuzetne profesionalne godine za Demi Mur. Nakon gotovo pet decenija karijere, osvojila je svoj prvi veliki glumački trofej — Zlatni globus za najbolju glumicu u filmu “The Substance”. Nagrade Kritičara (Critics Choice) i Udruženja glumaca (SAG Awards) brzo su usledile, a usledila je i prva nominacija za Oskara.

Ne propustitePop kulturaKad su one zakoračile na crveni tepih svima su pale vilice: Omiljene glumice bacile u trans i upola mlađe
Penelope Kruz, Eva Longoria, Demi Mur
Pop kulturaSvi gledaju u njen struk i pitaju se da li je vadila rebra: Demi Mur bukvalno izgleda kao devojčica (FOTO)
demi mur profimedia-0971166582.jpg
Pop kulturaDemi Mur se usudila na korak koji niko nije očekivao: Promenila lični opis pa digla opštu buru na mrežama (FOTO)
Demi Mur u crnoj rolci, krupan kadar profila
Pop kulturaDetalje otkrila u memoarima: Slavna glumica se zaljubila u 16 godina mlađeg kolegu, izgubila bebu u 6. mesecu, a kad ju je ostavio doživela slom
eston-kucer-demi-mur-profimedia0020049538.jpg
Pop kulturaSrbi obožavaju ovaj kultni film Roberta Redforda: Zasnovan je na istinitoj priči, a nakon premijere izbio je skandal
Robert Redford i Demi Mur u filmu Nepristojna ponuda
Pop kulturaSvi su zanemeli zbog gole noge Demi Mur: Ovako dubok šlic nikad niste videli, kad je iskoračila, nastao je muk na crvenom tepihu (FOTO)
Demi Mur u crnoj rolci, krupan kadar profila

 Bonus video: Kim Kardašijan se kune u ovaj puding za vitku liniju

KIM KARDAŠIJAN SE KUNE U OVAJ CHIA PUDING: Dugo će vas držati sitim, a sjajan je za mršavljenje Izvor: TikTok/healthfood