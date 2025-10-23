Slušaj vest

Demi Mur (62) ove godine dokazuje da vreme može biti saveznik — ako znaš kako da ga nosiš. Glumica filma “The Substance” ponovo je u centru pažnje, a njene nove naslovnice za američko izdanje magazina Glamour samo potvrđuju da 2025. u potpunosti pripada njoj.

Za Women of the Year broj, Demi je pozirala u spektakularnoj skulpturalnoj haljini britanskog dizajnera Herisa Rida, koja kombinuje viktorijanske siluete i modernu teatralnost. Haljina u obliku kaveza, sa strukom u obliku osa i srcolikim dekolteom, otkriva crne gaćice ispod, dok su stajling upotpunili vrtoglave cipele Toma Brauna (Thom Browne) i viseće dijamantske minđuše brenda Šopard (Chopard).

„Inspiraciju sam pronašao u viktorijanskim idejama o krinolinama, prostoru i samouverenosti koju taj ‘kavez’ pruža ženi koja ga nosi,“ napisao je Rid na Instagramu.

Fotografije, koje potpisuje Tomas Vajtstajd, a stilizovao je Bred Goreski, prikazuju Demi u nizu zanosnih modnih trenutaka — od crnog bodija-haljine modne kuće Balensijaga, preko dramatične kreacije Aleksandra Mekvina uz crvene čizme, do baršunaste električno plave haljine Gučija. Njena verna mikro čivava Pilaf takođe se pojavljuje na snimanju, kao neizostavan deo glumičine svakodnevice.

„U poslednje vreme osećam da imam više energije nego ikad“, rekla je Demi u razgovoru sa koleginicom Margaret Kvali (Margaret Qualley) za Glamour. „Kada pogledam Helen Miren, pomislim: ‘Bože, ima preko 80 godina i još uvek je toliko dinamična, radi neverovatne projekte!’ To mi daje nadu — imamo još mnogo toga pred sobom.“

Ovaj modni trijumf dolazi u jeku izuzetne profesionalne godine za Demi Mur. Nakon gotovo pet decenija karijere, osvojila je svoj prvi veliki glumački trofej — Zlatni globus za najbolju glumicu u filmu “The Substance”. Nagrade Kritičara (Critics Choice) i Udruženja glumaca (SAG Awards) brzo su usledile, a usledila je i prva nominacija za Oskara.

