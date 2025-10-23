Slušaj vest

Legendarni muzičar Dejv Bol, jedan od osnivača čuvenog britanskog dua Soft Cell, preminuo je u 66. godini života.

Prema navodima njegovih predstavnika, Bol je "preminuo mirno u snu u svom domu u Londonu u sredu". Uzrok smrti još uvek nije saopšten.

Njegov dugogodišnji muzički partner i prijatelj Mark Olmond dirljivo mu se oprostio rečima:

"Bio je izuzetno talentovan muzički genije. Hvala ti, Dejv, što si bio ogroman deo mog života i što si mi podario toliku muziku. Ne bih bio ovde gde sam danas bez tebe.“

Pionir sint-pop zvuka

Dejv Bol i Mark Olmond osnovali su Soft Cell krajem 1970-ih i postali jedni od pionira sint-pop žanra, koji je obeležio muzičku scenu 1980-ih.

Duo je ostavio dubok trag hitovima kao što su „Tainted Love“ (obrada pesme Glorije Džons), „Say Hello, Wave Goodbye“ i „Torch“. Njihov debitantski album, „Non-Stop Erotic Cabaret“, postao je platinasti u Ujedinjenom Kraljevstvu i smatra se jednim od najvažnijih izdanja u istoriji elektronske muzike.

Smrt Dejva Bola označava kraj jedne epohe za sve ljubitelje sint-pop zvuka i elektronske muzike koji su odrastali uz njegovu prepoznatljivu energiju i zvuk.