Pored Rejfa Fajnsa, Stivena Sigala i Džonija Depa, Adam Devenport je jedan od retkih stranih glumaca koji su dobili počasno srpsko državljanstvo. Iako se prošle godine vratio u Njujork, Srbija mu je, kako kaže, ostala u srcu zauvek.

Ljubav ga dovela – Beograd ga zadržao

Adam, rođeni Njujorčanin, u Beograd je stigao u vreme pandemije zbog ljubavi. U početku je planirao da ostane samo nekoliko meseci, ali ga je srpska prestonica očarala.

"Već posle par dana sam shvatio da mi se grad izuzetno dopada,“ rekao je jednom prilikom. Kada mu je istekao zakup stana na Menhetnu, odlučio je da se ne vraća u Ameriku već da započne novo poglavlje života upravo ovde – u Beogradu.

Adam Devenport Foto: Printscreen/RTS

Sudbonosni poziv Radoša Bajića

Sudbina mu je ubrzo donela i profesionalni preokret. Radoš Bajić ga je zapazio u novinama i kontaktirao redakciju kako bi dobio Adamov broj, jer je tada spremao epsku seriju i film Heroji Halijarda.

Devenport je dobio ulogu pilota Džejmsa Alonza Vokera, stvarne istorijske ličnosti, i time osvojio publiku i kritiku.

Nagrade širom sveta

Za tu ulogu Adam je ovenčan priznanjima na brojnim međunarodnim festivalima: Anatolian Film Awards (Turska), Eastern Europe Film Festival, Five Continents, New York International Film Awards, Oniros, Rome International Movie Awards i Sweden Films.

Danas su Heroji Halijarda dostupni na platformi Amazon, pa svi koji su propustili projekat u bioskopima sada mogu da ga pogledaju.

Adam Devenport Foto: Printscreen/RTS

U Beogradu pored Kejt Hadson

Dok je živeo u Beogradu, Adam je snimio i manju, ali upečatljivu ulogu uz Kejt Hadson u filmu Knives Out 2, čija je produkcija delom realizovana upravo u srpskoj prestonici.

Filmska kritičarka Keren Benardelo istakla je da je Devenport bio „vrlo precizan u svom performansu“ i da je njegova interpretacija unela višeslojnost i hrabrost u scenu.

"Rediteljske odluke o tome kome poveriti čak i najmanje uloge mogu imati ogroman uticaj na film kao celinu,“ zaključila je Benardelo.

Adam Foto: Kurir TV

Beograd – grad koji menja sudbine

Adam Devenport danas živi ponovo u Njujorku, ali ne krije da mu Beograd nedostaje.

"Ovo je grad koji mi je promenio život,“ rekao je.

I zaista – od umetnika u potrazi za inspiracijom, postao je američki glumac sa srpskom dušom, heroj sa filmskog platna i simbol toga kako ljubav, sudbina i Beograd mogu da se spoje u jednu priču koja se pamt

(Kurir.rs/SrbijaDanas)