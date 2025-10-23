Slušaj vest

Poznata brazilska influenserka Melisa Sed (23), koja na Instagramu ima više od 341.000 pratilaca, nalazi se u bekstvu nakon što je policija optužila da je na čelu kriminalne grupe koja se bavila distribucijom kanabisa i pranjem novca.

Melisa je bila glavna meta velike policijske operacije nazvane „Erva Afetiva“, usmerene na razbijanje mreže koja je, prema sumnjama istražitelja, skladištila, prodavala i distribuirala kanabis širom države Baija, na severoistoku Brazila.

Tokom racija na pet lokacija povezanih s influenserkom i njenim saradnicima, policija je uhapsila troje osumnjičenih, dok je Melisa – nestala. Pronađeni su elektronski uređaji, gotovina i dokazi o sumnjivim finansijskim transakcijama, a utvrđeno je i da su osumnjičeni imali dobavljače iz država Baija i Sao Paulo.

Melisa Sed Foto: TikTok

„Promovisala kriminal i drogu na mrežama“

Direktor Odeljenja za borbu protiv narkotika (DENARC), Ernandes Žunior, izjavio je da je glavni cilj akcije bio „borba protiv trgovine drogom, čija je glavna meta digitalna influenserka koja promoviše kriminal“.

„Utvrđeno je da, osim što promoviše upotrebu droga, ona i sama prodaje i distribuira narkotike u Baiji, uz pomoć saradnika iz Sao Paula,“ rekao je Žunior.

Za Melisom su izdate privremene poternice za hapšenje i nalozi za pretres u više gradova – Salvadoru, Lauro de Freitasu, Sao Paulu i Araçatubi.

Od aktivistkinje do osumnjičene narko-šefice

Melisa je u Brazilu postala poznata po svom aktivizmu za legalizaciju kanabisa, a na mrežama je često delila sadržaj o „slobodnijem“ pristupu upotrebi marihuane.

U javnosti je bila i zbog svog braka sa influenserom Tasijom Bakelarom, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći na motoru u oktobru 2023. u 40. godini. Nakon tragedije, Melisa je na Instagramu emotivno poručila:

"Zauvek u mom srcu, moja ljubavi. Volim te više od svega.“

Nakon njegove smrti, počela je sama da proizvodi sadržaj 2022. godine, ali su istražitelji navodno utvrdili da je uz video snimke i objave o životnom stilu, dela svojim pratiocima savete kako da izbegnu policijske kontrole tokom putovanja.

Suočena s mogućih 25 godina zatvora

Ukoliko bude pronađena i osuđena, Melisu Said čeka zatvorska kazna do 25 godina. Istraga protiv nje i njenih saradnika je i dalje u toku, a brazilska policija veruje da je napustila državu i da se skriva uz pomoć članova mreže.