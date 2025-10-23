Slušaj vest

Glumica Izabel Tejt koja se nedavno pojavila u prvoj epizodi serije 9-1-1: Nashville, preminula je u nedelju, 19. oktobra, u 23. godini života, potvrđeno je u njenom nekrologu.

Rođena i odrasla u Tenesiju, Izabel je opisana kao velika ljubiteljka životinja i devojka koja je “želela da promeni svet”. Veliki deo svog vremena posvećivala je volonterskom radu, uvek okružena ljudima kojima je želela da pomogne.

“Izabel je bila puna vatre, pravi borac, nikada nije tražila izgovore zbog svog invaliditeta,” stoji u emotivnom oproštaju porodice. “Bila je i izuzetno muzikalna sate je provodila pišući i snimajući pesme sa prijateljima, a neke je čak i objavila.”

Najviše je, dodaje porodica, volela da provodi vreme sa porodicom i prijateljima. “Njena sestra bila joj je najbolja prijateljica, a majka svetionik njenog života.”

Dirljiv oproštaj kolega

Njena glumačka agencija McCray Agency podelila je dirljiv oproštaj na Instagramu:

“Duboko smo ožalošćeni i slomljenog srca što moramo da saopštimo da je Isabelle Tate preminula 19. oktobra. Imala je samo 23 godine. Poznavala sam Izzi još kao tinejdžerku — nedavno se vratila glumi i odmah dobila ulogu u seriji 9-1-1: Nashville. Bila je presrećna.”

Hrabrost u suočavanju sa bolešću

Izabel je ranije otvoreno govorila o progresivnoj neuromišićnoj bolesti koja joj je dijagnostikovana kada je imala 13 godina. U objavi na Instagramu 2022. godine, iskreno je opisala svoj put:

“Ova bolest slabi mišiće nogu i s vremenom sam morala da koristim invalidska kolica. Bilo mi je teško da prihvatim pomoć i da se pomirim sa tim da moje telo više ne može da izdrži sve što želim.”

Dodala je da ju je to iskustvo slomilo, ali i ojačalo:

“Nisam očekivala da će mi se ovako nešto dogoditi. Ne znam zašto su mi baš te karte podeljene u životu, ali ne mogu to da promenim — zato sam odlučila da to prigrlim i ne dozvolim da me definiše.”

Uzrok smrti mlade glumice nije objavljen.