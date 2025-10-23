Slušaj vest

Britanski kralj Čarls III i njegova supruga kraljica Kamila borave u poseti Vatikanu, gde su zajedno prisustvovali misi i molitvi. Susret je protekao u izuzetno srdačnoj i duhovnoj atmosferi.

Zanimljivo je da je kralj Čarls III ujedno i poglavar Anglikanske crkve (Church of England), koja je nezavisna od Katoličke crkve. Upravo zato je ovaj susret imao posebnu simboliku međuhrišćanskog dijaloga i međusobnog uvažavanja.

Kao poglavari svojih crkava, papa i britanski monarh zauzimaju ravnopravan položaj, a njihovo zajedničko prisustvo na bogosluženju poslalo je snažnu poruku jedinstva i tolerancije među hrišćanima.

Ova poseta deo je šireg programa kraljevskog para u Italiji, tokom kojeg će se razgovarati o ekološkim, humanitarnim i kulturnim temama – oblastima kojima kralj Čarls tradicionalno posvećuje veliku pažnju.

Kralj Čarls i kraljica Kamila u poseti Vatikanu

Kralj Čarls III poklonio drvo pomorandže tokom posete Vatikanu

Tokom svoje posete Vatikanu, britanski kralj Čarls III prisustvovao je prijemu u Pontifikalnom Bedinom koledžu, gde se susreo sa sveštenicima pripravnicima iz zemalja Komonvelta, britanskim državljanima koji rade u Vatikanu, kao i ambasadorima Komonvelta pri Svetoj Stolici.

Na prijemu je kralj zajedno sa kraljicom Kamilom učestvovao u simboličnom činu – zalio je drvo pomorandže, posađeno u čast njihove posete. Drvo je predstavljeno kao znak rasta, nade i trajnog prijateljstva između Ujedinjenog Kraljevstva i Vatikana.

Kraljica Kamila i kralj Čarls u Vatikanu Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ranije tokom dana, kralj Čarls i papa Lav (njihov prvi susret) razmenili su poklone u znak poštovanja i uzajamnog uvažavanja.

Kako prenose britanski mediji, susret je protekao u srdačnom i duhovno nadahnutom tonu, a razmena darova i simbolično zalivanje pomorandžinog drveta predstavljaju poruku zajedništva i brige za planetu, što je tema kojoj kralj Čarls posvećuje veliki deo svog javnog angažmana.